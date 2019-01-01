إبراهيموفيتش يكشف عن فريقه القادم

زلاتان إبراهيموفيتش يحدد فريقه القادم

تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه القادم، حيث أعطى دلالات عليه دون أن يفصح بشكل مباشر عن اسمه.

ونقلت في الساعات الأخيرة مصادر صحفية إيطالية أنباء تشير إلى أن العرض الذي قدمته إدارة ميلان للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قد تم رفضه من قبل اللاعب.

وكانت التقارير الصحفية الصادرة من إيطاليا قد رجحت خلال الأيام الماضية اقتراب إبراهيموفيتش من التعاقد مع ميلان على سبيل الإعارة.

وحول ذلك، قال زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه القادم سيكون فريقًا فاز بالبطولات واعتاد على تحقيق وتحقيق الانتصارات في الماضي ويريد استعادة ذلك.

وأضاف في تصريحات نقلتها جي كيو الإيطالية: "سأنتقل إلى النادي ألذي آمل في أن أعيده للانتصارات من جيدد، أراكم مرة أخرى في إيطاليا"

وتابع: "الأمر يتعلق بالدافع، والذهاب إلى فريق يريد العودة إلى الانتصارات أمر كفيل بتجديد الدوافع لدي، ولكن الأهم أن أراعي كذلك مصلحة عائلتي في قراري بشأن الخطوة المقبلة.

وتذهب التكهنات إلى جميع الأندية التي ارتبطت بالتعاقد مع إبراهيموفيتش وهي أندية ميلان ونابولي وبولونيا وروما× حيث أن جميعها سبق لها الفوز بالدوري الإيطالي من قبل وتسعى من أجل إعادة الأمجاد.

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يذكر أن هناك عدد من الأندية داخل وخارج إيطاليا تهتم في الفترة الأخيرة بخدمات أسطورة كرة القدم السويدية والذي أبدى رغبته في العودة إلى أوروبا من جديد بعد عامين قضاهما في الولايات المتحدة الأمريكية.