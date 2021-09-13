إبراهيموفيتش يفتح الحرب مجددًا مع ليبرون جيمس: لست ذكيًا!

بعد هدوء ساد لعدة أشهر، إبراهيموفيتش يفتح الحرب من جديد مع ليبرون جيمس.

بعد أشهر من توقف طبول الحرب بين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، وليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية، قرر السويدي العودة من جديد للهجوم على جيمس.

النجمان تبادلا الاتهامات في الأشهر الماضية، خاصة مع الالتزام السياسي لنجم لوس أنجلوس ليكرز، مما أدى إلى تبادل مكثف للتصريحات بين النجمين.

ومع ذلك، يبدو أن مرور الوقت قد ترك المشاحنات بينهما طي النسيان، حتى كشف زلاتان إبراهيموفيتش من جديد عن رأيه فيما حدث.

كيف بدأت المشاحنات بين إبراهيموفيتش وليبرون جيمس؟

بدأ كل شيء في مارس الماضي، عندما أرسل إبراهيموفيتش رسالة إلى ليبرون جيمس، بسبب دور الأخير ومشاركاته السياسية والعرقية.

وجاء في رسالة إبراهيموفيتش: "العنصرية والسياسة أمران مختلفان، الرياضيون يوحدون العالم، والسياسة تقسمه، الجميع مرحب بهم في بيئتنا، حيث لا نهتم من أين تأتي، ونحن نفعل كل شيء لجمع الناس معًا".

حينها رد ليبرون جيمس سريعًا: "من المضحك أن من يقول ذلك الآن هو نفس الشخص الذي شجب منذ سنوات في السويد العنصرية في الملاعب ضد اسم عائلته".

وشارك العديد من زملاء ليبرون جيمس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين في الرد على زلاتان، حيث بدا حينها أن السويدي لن يرد من جديد.

ماذا كان رد زلاتان على جيمس؟

وعاد زلاتان إبراهيموفيتش لإثارة الجدل وإحياء الحرب مع ليبرون جيمس، وذلك في مقابلة أجراها مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

وقال زلاتان: "قلت إننا لسنا سياسيين، السياسة تقسم الناس، كرة القدم في عالمي توحد الناس، الفرق كبير".

وأضاف: "السياسيون يفرقون الناس، إذا أردت أن أصبح سياسيًا سأنخرط في السياسة، يجب أن نفعل فقط ما نجيده، الرياضة والسياسة أمران مختلفان، إذا كنت ذكيًا سوف تفهم".

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