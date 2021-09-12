في ليلة عودة إبراهيموفيتش .. هدف وخطأ وكرات مفقودة

زلاتان إبراهيموفيتش يعود للمشاركة مع ميلان بعد غياب ويسجل ضد لاتسيو، فماذا قدم السويدي؟

حقق فريق ميلان الفوز اليوم على نظيره لاتسيو بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت عودة زلاتان إبراهيموفيتش الذي كان غائبًا بداعي الإصابة في أول جولتين من الدوري.

وخلال عودته اعتاد زلاتان على تقديم الإضافة، وهو ما فعله في مباراة اليوم التي كانت معلقة حتى وقت نزوله لأرض الملعب.

فيما يلي نستعرض لكم تفاصيل كل ما قدمه إبراهيموفيتش خلال دقائق مشاركته.

ما الذي قدمه زلاتان إبراهيموفيتش في مباراة عودته ضد لاتسيو؟

شارك زلاتان كبديل في المباراة بالدقيقة الـ 60 من عمرها ليلعب دورًا هامًا في فوز فريقه بهدفين نظيفين وليشارك لمدة 30 دقيقة.

سجل النجم السويدي هدفًا وحيدًا من أصل هدفين سجلهما ميلان في المواجهة وجاء في الدقيقة الـ 67 بعد نزوله بسبع دقائق.

سدد زلاتان الكرة على المرمى ثلاث مرات منهم مرة وحيدة بين العارضة والقائمين، والثانية كانت خارج المرمى والثالثة منعها الدفاع.

لمس الكرة 29 مرة خلال دقائق مشاركته، أخرجها 16 مرة بشكل صحيح كتمريرات وأربعة كتمريرات خاطئة بنسبة دقة 80%.

أرسل زلاتان كرة عرضية لم تصل بشكل صحيح، ولعب كرتين طوليتين منهما واحدة صحيح والأخرى خاطئة.

على مستوى الثنائيات فاز زلاتان بثنائيتين هوائيتين وخسر واحدة أرضية كما فقد الكرة سبع مرات.

وقع زلاتان في التسلل مرة وحيدة وتسبب في حصول الخصم على خطأ، كما شتت كرة وقطع أخرى.

جدير بالذكر أن جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي يتصدره في الوقت الحالي تشيرو إيموبيلي برصيد أربعة أهداف.