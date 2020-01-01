إبراهيموفيتش: لن أعتزل قريبًا وميلان لم يفز بشيء بعد

إبراهيموفيتش يواصل التحدي

قال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان إنه سيستمر حتى لا يستطيع فعل هذه الأشياء التي اعتاد فعلها، وشدد على أن الروسونيري "لم يفز بأي شيء بعد".

تم الإشادة بالروسونيري على مستواهم الرائع وسباقهم الخالي من الهزائم في الدوري الإيطالي واعترف إبراهيموفيتش بأنهم في مستوى لا يصدق في الوقت الحالي.

قال اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إنه غير مستعد لتعليق حذائه حتى الآن ويهدف إلى الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة.

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وقال زلاتان لبي بي سي سبورت: "سأستمر في العمل حتى لا أستطيع القيام بهذه الأشياء التي أفعلها، أنا فقط يجب أن أحافظ على لياقتي البدنية وسيتم حل الباقي بسهولة"

وأضاف: "نحن في حالة لا تصدق في الوقت الحالي ونقوم بعمل رائع، نقوم بعمل جيد، لكننا ما زلنا لم نفز بأي شيء حتى هذه اللحظة، علينا أن نضع ذلك في الاعتبار".

وتابع: "في المرة الأولى التي أتيت فيها إلى ميلان جئت إلى نادٍ يقاتل من أجل اللقب، وفي المرة الثانية التي أتيت فيها كان في وضع يعيد النادي والفريق إلى القمة حيث ينتمي واعتاد أن يتواجد دائمًا"

وأردف: "إنه تحد مختلف، إنه تحد أحبه وأشعر فيه بالإثارة، لأنهم عندما يقولون إنه صعب للغاية، يكاد يكون مستحيلًا، وهذا هو المكان الذي أحبه وهذا هو المكان الذي أشعر فيه بالحياة".

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ميلان يجب أن يتأقلم لفترة مقبلة بدون زلاتان إبراهيموفيتش ضد بارما يوم الأحد المقبل، حيث لا يزال يتدرب بشكل فردي ولم يعد من الإصابة بعد.