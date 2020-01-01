إبراهيموفيتش: قد ألعب في الدوري السويدي ولن أعود لميلان الآن

زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان يؤكد على رغبته في الاستمرار بالتدريبات الجماعية رغم خطر فيروس كورونا.

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان عن سعادته بالعمل بشكل جماعي الذي يقوم به في الفترة الأخيرة ببلده السويد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زلاتان لصالح خدمة "دي بلاي" السويدية، وأكد خلالها أن العمل بشكل جماعي يفيده بشكل واضح أكثر من العمل الفردي.

وأوضح زلاتان أن الأزمة الحالية التي يعاني منها العالم لا يجب أن تؤثر بشكل واضح على حيوات الجميع، ويجب أن يتم مواجهتها بشكل أفضل.

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وقال إبراهيموفيتش: "أنا قلق بكل تأكيد، وأتابع الكثير من الأخبار التي تذاع طوال الوقت من كل العالم، لكن في الوقت نفسه أرى أنه لا يجب أن يتوقف كل شيء بسبب ذلك، يجب أن أستمر في حياتي".

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وأضاف: "أعني أنه هناك الكثير من الأمور التي من الممكن أن تحدث بجانب الحذر، لكن ذلك لا يعني التخلي عنه، يجب على الجميع أن يكون مسؤول ويحترم الموقف الذي نمر به".

وأردف: "الكثير يحدث حاليًا، من كان يصدق أن يقلب فيروس كورونا العالم رأسًا على عقب هكذا، سنرى ما الذي سيحدث في المستقبل".

وعن موقفه من الانتقال لأي نادي آخر قال: "في الوقت الحالي لدي تعاقد مع ميلان ولا أفكر في أي شيء آخر، لكنني أريد أن ألعب لأطول وقت ممكن، لكنني لن أعود الآن قبل عودة التدريبات الجماعية".

وأنهى تصريحاته: "أحب التدرب هنا في السويد مع الجميع ليس كما هو الموقف في إيطاليا، قلت من قبل أنني لن ألعب في هذا الدوري، لكن ربما تتغير الأمور في المستقبل".

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش كان قد تدرب خلال الأيام الماضية رفقة النادي الذي اشترى جزءًا كبيرًا من أسهمه مؤخرًا هاماربي.