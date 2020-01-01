إبراهيموفيتش: عندما تكون جيدًا تأتي الأهداف

تصريحات إبراهموفيتش بعد أول أهدافه مع ميلان في الحقبة الثانية

قال زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان العائد إلى أجواء كرة القدم الأوروبية إن الأداء الجيد والجهد يقودك للتسجيل والانتصار دائمًا.

وكان إبراهيموفيتش قد قاد الروسونيري للعودة من ملعب كالياري الصعب بانتصار هام بهدفين مقابل لا شيء لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة الثانية لزلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان بعد عودته في الميركاتو الشتوي الحالي، والتي سجل فيها هدفه الأول، أكد أنه يتأقلم سريعًا مع الفريق.

وقال إبراهيموفيتش: "أشعر أنني بحالة جيدة، وعندما تكون جيدًا تستطيع تسجيل الأهداف، في بداية المباراة ارتكبت بعض الأخطاء ولكنني أحتاج إلى اللعب لأتحسن"

وأضاف: "أردت التسجيل أولًا في سان سيرو وليس في أي ملعب آخر، الأهداف تشعر المهاجن أنه ما زال على قيد الحياة وهذا ما شعرت به الآن"

وتابع: "لقد حققنا 3 نقاط هامة اليوم ونأمل أن نسير على هذا المنوال، علينا أن نعمل ونستمر في تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية"

وأردف: "يجب أن نفوز ببطولة لأننا نرتدي قميص ميلان، أود أن يحدث ذلك وهذا هو الهدف بالنسبة لي وبالنسبة للاعبي الفريق جميعًا"

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يذكر أن إبراهيموفيتش قد سجل للآخر مرة بقيص ميلان في السادس من مايو من العام 2012 حين سجل ثنائية في شباك الجار إنتر، في مباراة خسر فيها الروسونيري وانتصر فيها النيراتزوري بأربعة أهداف مقابل هدفين.