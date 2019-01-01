سوق الانتقالات: ما هي وجهة إبراهيموفيتش في ميركاتو يناير 2020؟

مازالت وجهة النجم السويدي غامضة

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش رحيله عن فريقه لوس أنجلوس جالاكسي بنهاية عقده في نهاية العام الجاري، ذلك بعد خروج الفريق من تصفيات الدوري الامريكي في أكتوبر الماضي.

ولم يكشف النجم السويدي عن وجهته القادمة، وقد ارتبط بالعديد من الأندية لكنه ألمح بقوة لعودته للدوري الإيطالي الذي قضى به أجمل وأفضل سنوات مسيرته الكروية.

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جول يُقدم لكم كل المعلومات اللازمة حول إبراهيموفيتش وفريقه الجديد المتوقع في التقرير التالي:

أين لعب زلاتان إبراهيموفيتش؟

بدأ المهاجم صاحب الـ38 عامًا مسيرته في السويد مع نادي مالمو، ومنه رحل إلى أياكس أمستردام في هولندا ثم كانت النقلة الكبرى بارتداء قميص يوفنتوس عام 2004، وبعد عامين فقط رفض البقاء مع الفريق واللعب في السيري بي التي هبط لها اليوفي إثر قضية الكالتشيوبولي الشهيرة.

انتقل زلاتان إبراهيموفيتش إلى الإنتر صيف 2006 بعدما كان قريبًا جدًا من ارتداء قميص الجار ميلان، وبعد سنوات ممتازة مع النيرادزوري غادر السويدي عام 2009 الدوري الإيطالي وانتقل لإسبانيا حيث ارتدى قميص برشلونة في صفقة قياسية بلغت 69.5 مليون يورو وتضمنت انتقال صامويل إيتو إلى ميلانو.

لم ينجح إبرا كادابرا كما يُوصف في ملعب كامب نو وساءت علاقته كثيرًا مع المدرب بيب جوارديولا وهذا ما كشفه صراحة وتحدث عن كواليسه في كتابه، لينتقل بعد موسم واحد إلى ميلان في صفقة مثلت خسارة هائلة للنادي الكتالوني، إذ دفع الروسونيري 24 مليون يورو.

انتقل زلاتان بعد موسمين ناجحين مع ميلان إلى باريس سان جيرمان نتيجة المشاكل المالية التي عانى منها الفريق الإيطالي، ورافقه في تلك الخطوة المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، وتألق إبراهيموفيتش في حديقة الأمراء قبل أن يشد الرحال للدوري الإنجليزي ويرتدي قميص مانشستر يونايتد صيف 2016.

وفي مارس 2018 انتهت مغامرة السويدي في أوروبا وانتق للدوري الأمريكي موقعًا لنادي لوس أنجلوس جالاكسي، وقد أعلن الآن أنه عائد إلى القارة العجوز.

ما هي الأندية التي ارتبطت بزلاتان إبراهيموفيتش؟

ربط الإعلام بين إبراهيموفيتش والعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها ميلان وروما ونابولي وبولونيا في إيطاليا، مانشستر يونايتد في إنجلترا، مالمو في السويد وبوروسيا دورتموند في ألمانيا، مع حديث أيضًا عن أندية أخرى لكن بوتيرة أقل مثل ألميريا وأتلتيكو مدريد وإنتر.

وتحدث البعض كذلك عن عروض قادمة من الدوري الصيني، وعن فرص قليلة للعب في منطقة الخليج العربي وتحديدًا الإمارات والسعودية وقطر.

ماذا قال زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه الجديد؟

ألمح زلاتان بقوة للعودة لإيطاليا من جديد، بقوله لصحيفة جي كيو الإيطالية "سأنضم إلى نادٍ بحاجة لعودة إلى الانتصارات وتجديد تاريخه، نادٍ هو في عملية البحث عن معركة ضد الجميع".

"إنها الوسيلة الوحيدة التي ستمكني من إيجاد الحافز لأفاجئكم من جديد. الأمر لا يتعلق فقط باختيار الفريق بل هناك عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار وأبرزها مصالح عائلتي".

"أحب أن أصنع الفارق، لا أريد القيام ببعض الأمور الصائبة، بل بكل شيء".

وأتم حديثه بالجملة الأهم في تصريحه، إذ قال "أراكم قريبًا في إيطاليا".

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ما هو النادي الأقرب لضم زلاتان إبراهيموفيتش؟

العديد من العوامل ترجح أن يكون ميلان هو الفريق الجديد القديم للنجم السويدي، والإعلام تحدث بالفعل عن اتفاق وُجد بين الطرفين على توقيع إبراهيموفيتش لعقد يمتد لموسم ونصف مقابل 6 ملايين يورو، إذ سيحصل في الستة أشهر الأولى على مليوني يورو و4 ملايين لموسم 2020-2021.

أبرز العوامل التي تُرجح هذا الخيار هي:

حديث إبراهيموفيتش الإيجابي دومًا عن علاقته بالميلان وسنواته القليلة مع الفريق.

حاجة ميلان الماسة لنجم بشخصية وعقلية وخبرة النجم السويدي، سواء في الملعب أو خارجه وفي غرفة الملابس.

معاناة ميلان الهجومية في الدوري الإيطالي مع تراجع مستوى كريشتوف بيونتيك ورحيل باتريك كوتروني، والحاجة للاعب يصنع الفارق في الثلث الأمامي.

العلاقة الرائعة بين جماهير ميلان وزلاتان، والتي ستساهم في أجواء هادئة ومريحة للاعب.

تفضيل عائلة إبرا الحياة في ميلانو، ومع استبعاد إنتر من قائمة المرشحين لضم اللاعب يبقى ميلان الخيار الوحيد.

حديث مسؤولي ميلان وخاصة بوبان ومالديني عن الحاجة للتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة في انتقالات يناير لدعم المجموعة الشابة.

تصريح إبرا عن عودته لفريق يرغب بالعودة للانتصارات ولا يمكن إطلاق هذا الوصف على فريق أكثر من ميلان بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات.