"إبراهيموفيتش سوف يلعب الديربي والسيجار في فمه"

تفاؤل بخصوص قدرة إبراهيموفيتش على الإبداع في الديربي

أكد كريستيان فييري، نجم إنتر وميلان السابق، أنّ زلاتان إبراهيموفيتش قادر على قيادة الروسونيري للفوز في الديربي وهو يضع السيجار في فمه.

ميلان يواجه إنتر يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

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إبراهيموفيتش كان مهددًا بالغياب عن الديربي بعد إصابته بفيروس كورونا، إلا أنّ اللاعب تعافى بصورة نهائية وجاهز لمواجهة إنتر.

وقال فييري في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا" الإيطالية: "إنّه لاعب قوي على المستوى الذهني، وربما يظن البعض أنّ إصابته بكورونا سوف توثر عليه، لكنّه يمتلك عقلية كبيرة تجعله قادرًا على العودة".

وتابع: "سوف يلعب الديربي والسيجار في فمه، أنا واثق من ذلك".

نجم منتخب إيطاليا المعتزل أكد أنّ خبرات إبراهيموفيتش في الملاعب كبيرة ولن يتأثر سلبًا بأي شكل من الأشكال ولذلك ينجح في تقديم مستويات جيدة رغم كبر سنه.

وأوضح: "إبراهيموفيتش يمتلك الأسلوب، الرؤية، والقدرة على تسجيل وصناعة الأهداف، كما أنّه يجعل الفريق يلعب بشكل أفضل".

جدير بالذكر أنّ إبراهيموفيتش جدد عقده مع ميلان لموسم إضافي بعد تألقه مع الفريق منذ عودته في يناير الماضي.