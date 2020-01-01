أخبار ميلان اليوم | مصير ريبيتش واستعدادات الديربي

ما هو جديد الديافولو؟

مصير أنتي ريبيتش من المشاركة في لقاء الديربي وآخر الاستعدادات للمباراة ضمن نشرة ميلان اليوم، 15 أكتوبر 2020.

فحص طبي لريبيتش

ذكرت "سكاي" أن أنتي ريبيتش سيخضع لفحص طبي اليوم الخميس لتحديد مدى إمكانية مشاركته في مباراة الديربي السبت.

المزيد من الفرق

ويحوم الشك حول إمكانية تعافى الكرواتي وجاهزيته للقمة مع إنتر، ولذا يفكر ستيفانو بيولي في الدفع بسامو كاستييخو أو أليكسيس ساليماكيرس بدلاً منه.

تجمع اللاعبين اليوم

سيكتمل اليوم نصاب لاعبي ميلان بعد عودة المشاركين مع منتخباتهم في اللقاءات خلال الأيام الماضية.

آخر العائدين سيكون لاعبي الأتزوري وبقية الفرق الأوروبية، لتبدأ التحضيرات لقمة إنتر وديربي ميلانو.

حلول هجومية ليناير

رشح موقع "سيمبري ميلان" ثلاثة أسماء قد تعزز هجوم الفريق في يناير المقبل، وخصوصاً مركز الجناح.

اللاعب الأول هو إسماعيلا سار، لاعب واتفورد، وثاني اللاعبين كان الهولندي كالفين ستينجز من ألكمار، وأخيراً فيكتور تسيجنكوف من دينامو كييف.

تدعيمات إضافية ليس فقط في الهجوم

"كالتشيو ميركاتو" أوضح أن الثنائي دانييلي ماسارا وباولو مالديني يواصلان العمل من أجل تدعيم الفريق بعدة مراكز وليس فقط الهجوم.

ويستمر البحث عن قلب دفاع ومتوسط ميدان شامل بعد فشل الفريق بضم لاعبين بتلك المراكز في الميركاتو الصيفي.