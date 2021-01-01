إبراهيموفيتش: البقاء مع ميلان؟ الأمر بيد مالديني

ما هو مصير العملاق السويدي؟

أوضح نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش مصيره مع الفريق وإمكانية استمراره من عدمها في الموسم المقبل عقب انتهاء عقده الحالي.

إبرا ينتهي عقده الحالي مع الروسونيري بحلول نهاية الموسم ولم يقدم له الفريق حتى الآن عرضاً من أجل التمديد كما حدث الموسم الماضي.

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وقال السويدي مع "راي": "هل سأستمر في ميلان؟ سنرى، الأمر يعتمد على مالديني، إذا أراد سأبقى".

وأكمل: "في ميلان المسؤولية كبيرة، أشعر أنني القائد، النادي الوحيد الذي يحرك مشاعري، أريد إعطاء المزيد وأقود الفريق".

واستمر زلاتان: "الجميع ينظر لي وينتظر مني أن أقدم الإضافة، وجودي في فيرونا رغم الإصابة لأنني أردت أن أكون مع الفريق".

وواصل: "أثناء تواجدي في سانريمو تحدثت دوماً مع بيولي ومالديني، اليوم الذي يمر بعيداً عن الفريق أشعر كأنني أفتقد أبنائي".

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وختم إبراهيموفيتش: "الدوري به عديد المباريات بعد، إنتر يلعب مباراة واحدة في الأسبوع وهذا يساعده على التعافي، أنا ألعب للفوز وأنا هنا للفوز".

ميلان الأحد انتزع انتصاراً صعباً على حساب فيرونا بهدفين نظيفين لحساب الدوري الإيطالي بغياب إبراهيموفيتش، واللقاء المقبل يواجه مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي الخميس.