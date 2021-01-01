سخرية من لاعبي ميلان وعجز أمام مرض ميهايلوفيتش .. كواليس مشاركة إبراهيموفيتش في سانريمو

وصل الحفل عن طريق دراجة نارية

تجربة مميزة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، خلال مشاركته في مهرجان سانريمو الموسيقي هذا العام في إيطاليا.

زلاتان اتخذ طريقة غير متوقعة للتواجد في الحفل، حيث استقل دراجة نارية لمسافة 60 كيلو متر مع أحد مشجعي ميلان.

اللاعب تدرب مع زملائه مع الفريق وكان ينوي القيادة إلى سانريمو بعد الظهر، ولكن حادث مروري أدى إلى توقف الطرق جعله يسلك هذا الطريق.

وقال السويدي:"بعد 3 ساعات من الجلوس هناك في سيارتي، أخبرت السائق بأن علي النزول، أوقفت سائق دراجة نارية مارة وسألته عما إذا كان يمكنه اصطحابي إلى سانريمو".

وأضاف:"لحسن الحظ كان مشجعًا لميلان، أخذني لمسافة 60 كيلو والجو كان باردًا حقًا، قال لي بعدها هذه كانت أول مرة لي على الطريق السريع".

مشاركة إبرا في الحفل شهدت قيامه بلعب الكرة مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قال له مازحًا:"أنت تمرر أفضل من بعض اللاعبين بفريقي في ميلان".

سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا تواجد في الحفل، وتحدث عن تجربته وعلاقته القوية بإبراهيموفيتش.

وقال صاحب الـ52 سنة:"العلاقة بيننا بدأت بنطحة رأس خلال مواجهة يوفنتوس وإنتر التي شهدت طره".

وأضاف:"زلاتان لا يمكنك تهديده، عليك أن تستفزه فقط، كان غاضبًا جدًا لدرجة أنه ضربني وتعرض للطرد، عندما انضم إلى إنتر أردت رد الجميل وهذه هي الطريقة التي نظهر بها المودة".

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واستكمل:"إنه يشعر بالغيرة لعدم حصوله على دوري أبطال أوروبا، البطولة التي لعبت فيها وفزت بها".

ومن جانبه رد إبرا:"مازال هناك وقت للفوز بها".

الحديث بعدها انتقل إلى اللحظة التي تم فيها تشخيص إصابة ميهايلوفيتش بمرض سرطان الدم الحاد في صيف عام 2019.

وقال إبراهيموفيتش عن هذه اللحظة:"اضطررت إلى الانتظار بضعة أيام لأنني لم تكن لدي الشجاعة لإجراء مكالمة هاتفية معه، قلت له إذا كان هناك أي شيء تحتاجه على الإطلاق يمكنني القيام به، فقط إسأل".

ورد ميهايلوفيتش مازحًا مشيرًا إلى رغبته في ضم إبرا لبولونيا"أردت مهاجم يسجل الأهداف".

ومن جانبه استكمل زلاتان حديثه:"قلت له سنرى ما سيحدث بعد ذلك، اتصل بي كل يوم ليسألني عما إذا كنت قد اتخذت قرارًا بعد".

وبعد هذه اللحظات ركز الثنائي على الاستمتاع بالحفل الموسيقي، حيث ظهر مدرب بولونيا أكثر استمتاعًا من النجم السويدي المخضرم.