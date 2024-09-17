قبل مواجهة ليفربول.. زلاتان إبراهيموفيتش يقصف: عندما يعود الأسد تختفي القطط!

ماذا قال أسطورة ميلان؟

يستضيف ميلان فريق ليفربول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو، في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار رئيس ميلان، في تصريحات لـ"سكاي سبورت": "إنه أسبوع مهم، المباراة الأولى اليوم ضد ليفربول هي مباراة رائعة".

وأضاف: "تأتي في وقت جيد، بعد المباراة الأخيرة التي سارت على ما يرام (الفوز على فينيزيا برباعية نظيفة)، لم نبدأ الموسم كما أردنا ولكن بالصبر وصلنا".

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وسُئل عن غيابه مؤخرًا، فأوضح: "عندما يغادر الأسد تقترب القطط، وعندما يعود الأسد تختفي القطط. المستوى منخفض".

وواصل متحدثًا عن دوره في النادي: "إنها بسيطة، كثيرون يتحدثون، أنا المسؤول والآخرون يستمعون".

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وختم: "سار سوق الانتقالات كما أردنا، ما كان مفقودًا أخذناه، كنا بحاجة إلى تعزيز في الهجوم، أنا آسف ليوفيتش الذي هو خارج القائمة".