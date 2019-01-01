إبراهام: روديجير لم يتأثر بالهتافات العنصرية

تصرفات عنصرية شهدتها مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم

أكد تامي إبراهام لاعب تشيلسي، أن روديجير زميله في الفريق لم يتأثر بالهتافات العنصرية، التي حدثت ضده في مباراة الفريق أمام توتنهام مساء اليوم.

وحقق تشيلسي فوزاً بهدفين دون رد على توتنهام، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة بعض الهتافات العنصرية من جمهور توتنهام تجاه روديجير لاعب تشيلسي.

وقال إبراهام في تصريحات عقبت اللقاء: "كنت في الجانب الآخر من الملعب، ولكني سمعت ما يقال، ما حدث لم يؤثر على أداء روديجير إنه لاعب رائع وتغلب على هذا الأمر".

وواصل: "الجميع يفعل ما بوسعه للتخلص من تلك التصرفات، ولكن سيكون هناك البعض يقوم بالأمر، ولكن من الجيد أن يبقى اللاعبين معاً كما حدث وجاء لاعبو توتنهام لمواساة روديجير".

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وبعد نتيجة اليوم ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 32 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 26 في المركز السابع.