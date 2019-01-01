أزبيليكويتا قلق بسبب العنصرية.. وويليان يشيد بعقلية تشيلسي

سيزار أزبيليكويتا نجم فريق تشيلسي يؤكد على قلقه من تغلغل العنصرية في ملاعب كرة القدم.

أعرب اللاعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا نجم فريق تشيلسي عن قلقه الكبير من تغلغل العنصرية في ملاعب كرة القدم بعد الواقعة التي ظهرت في مواجهة فريقه ضد توتنهام مساء اليوم.

وقال أزبيليكويتا: "الفوز بتلك المباراة يمنحنا شعورًا جيدًا سواء كلاعبين أو كجماهير، لقد كانت النتيجة طيبة بالنسبة لنا ولعبنا بشكل جيد أمام فريق صعب مثل توتنهام".

وأضاف: "لقد قاتلنا ولعبنا مباراة جيدة للغاية أمام فريق مثل توتنهام على ملعبهم، وعلمنا أن التسجيل في الشوط الأول سيمنحنا الأفضلية في تلك المواجهة".

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وأكمل عن العنصرية في المدرجات: "لقد أخبرونا أن نبلغ عن أي تصرفات عنصرية في المدرجات وروديجر جاء وأخبرني بما سمعه ونقلته للحكم، وشعرنا بالقلق تجاه تلك التصرفات وكنا في حاجة لها لتتوقف".

وأردف زميله ويليان: أنا سعيد لتسجيلي في تلك المباراة لكن الأهم أن الفريق حقق الفوز، لقد كنا رائعين اليوم وأعتقد أن توتنهام لم يتوقع أن نقدم ذلك الأداء".

وأنهى تصريحاته: "عقلية الفريق كانت رائعة للغاية، علينا أن نستمر بتقديم نفس المستويات في الفترة المقبلة ولا يمكننا أن نتأرجح علينا أن ننظر للأمام ونقدم أفضل ما لدينا دائمًا".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين ليستمر البلوز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٢ نقطة.