إبراهام: المنافسة ستكون شرسة على خلافة كين في منتخب إنجلترا

هاري كين يغيب عن المنتخب الإنجليزي لفترة طويلة بسبب الإصابة

أكد تامي إبراهام، مهاجم تشيلسي أنه سيكون هناك منافسة شرسة على مقعد مهاجم المنتخب الإنجليزي، بعد إصابة هاري كين.

ويغيب كين، عن منتخب إنجلترا وتوتنهام، لنهاية شهر إبريل القادم بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

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وقال إبراهام في تصريحات صحفية: "أتمنى أن يعود كين قبل اليورو، بالطبع نحن نتطلع إلى هاري كين".

وعن المنافسة على لقب مهاجم إنجلترا الفترة القادمة، قال إبراهام: "هذا هو عالم كرة القدم، ستكون هناك منافسة شرسة ترى ماركوس راشفورد وداني إنجز والكثير من المهاجمين يسجلون الأهداف".

وواصل: "بالنسبة لجيمي فاردي فهو موهوب، هو أحد اللاعبين الذين نشأت وأنا أحبهم، أريد سرقة أفكاره وجعلها أفكاري، إذا عاد من التقاعد الدولي ستكون إضافة كبيرة لنا".

وأكمل: "أنا شخص طموح بطبعي، كنت أرغب دائماً في اللعب مع إنجلترا والآن جاءت لي الفرصة سأحاول التمسك بها".

ويحتل إبراهام مع تشيلسي، المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق ست نقاط عن المركز الثالث.

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وقال المهاجم الشاب عن تشيلسي: "هناك الكثير من الضغط في مركز المهاجم رقم 9 في تشيلسي، ولكني استمتع بذلك الأمر وعلى أن أستمر في هذا الأمر".

جدير بالذكر أن إبراهام يحتل المركز الثالث من قائمة هدافي البريميرليج ، برصيد 13 هدفاً، وبفارق أربعة أهداف عن فاردي المتصدر.