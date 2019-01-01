أياكس سيفتقد لجمهوره أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج

الاتحاد الأوروبي يعاقب أياكس

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي أياكس، غياب جماهيره عن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر أن تكون أمام تشيلسي الإنجليزي.

وسيحل الفريق الهولندي ضيفاً على البلوز يوم 5 نوفمبر لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات من البطولة.

ويأتي غياب جمهور أياكس، نتيجة لقرار الاتحاد الأوروبي بعقاب الفريق، بسبب الشغب الذي حدث من الجماهير، خلال مباراة فالنسيا الأخيرة في البطولة في إسبانيا.

وقد تعرض أياكس إلى عقوبة مماثلة الموسم الماضي مع وقف التنفيذ، بسب أحداث لشبونة عندما لعب الفريق أمام بنفيكا البرتغالي.

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وغرم الاتحاد الأوروبي أياكس 50 ألف يورو، بالإضافة إلى حرمانهم من بيع التذاكر خارج أرضهم، وغرامة أخرى بقدر 18 ألف يورو بعد حصول خمسة لاعبين على بطاقات في مباراة فالنسيا.

وحسم أياكس مباراة فالنسيا لصالحه، مقابل ثلاثة أهداف دون رد يتصدر بهم المجموعة الأخيرة من المسابقة.

جدير بالذكر أن إدارة الفريق الهولندي، طلبت من معلومات إضافية من الاتحاد الأوروبي، ولم يتم معرفة هل في نيتهم تقديم استئناف أم لا.