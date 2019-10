بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تلقى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أنباء إيجابية لفريقه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي السبت القادم.

الإصابات تطارد البلوز في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها المدافع الإيطالي إيمرسون بالميري، الذي لم يظهر منذ سبتمبر الماضي.

وهو ما أجبر لامبارد على الدفع بماركوس ألونسو بدلاً منه، الإسباني الذي يعيبه الشق الدفاعي بشكل واضح.

Good to be back training with the lads! #CFC #EP33 🔵⚪️ 💪🏾 pic.twitter.com/aTQHGgMqCV