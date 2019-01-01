بالميري يعود لتدريبات تشيلسي استعداداً لنيوكاسل

الشكوك مستمرة حول مصير نجولو كانتي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تلقى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أنباء إيجابية لفريقه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي السبت القادم.

الإصابات تطارد البلوز في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها المدافع الإيطالي إيمرسون بالميري، الذي لم يظهر منذ سبتمبر الماضي.

وهو ما أجبر لامبارد على الدفع بماركوس ألونسو بدلاً منه، الإسباني الذي يعيبه الشق الدفاعي بشكل واضح.

الدولي الإيطالي كشف عن مفاجأة سارة لتشيلسي، بتغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلناً عودته للتدريبات الجماعية.

ويطمح صاحب الـ25 عاماً في مواصلة الطفرة التي يعيشها هذا الموسم، حيث يعتبر من أفضل الأظهرة في البريميرليج منذ حصوله على فرصة اللعب بصفة أساسية.

رسميًا.. بوجبا ودي خيا يغيبان عن مواجهة ليفربول

أجويرو يتعرض لحادث سيارة قبل تدريب مانشستر سيتي

وعلى جانب آخر ينتظر لامبارد الموقف النهائي لكل من نجولو كانتي، ماتيو كوفاشيتش وأندرياس كريستيسنين، لتحديد موقفهم من اللعب ضد الماكبايز.