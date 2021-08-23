أومتيتي رداً على سعي برشلونة لبيعه: أملك مساحة في سيارتي!

أومتيتي سئم من الأسئلة بشأن مستقبله مع برشلونة

رد مدافع برشلونة، صامويل أومتيتي ردًا ساخرًا عند سؤاله عن إمكانية استمراره داخل أسوار كامب نو هذا الموسم.

وكان أومتيتي ضمن الأسماء التي يرغب النادي الكتالوني للتخلي عنهم هذا الصيف لحل الأزمة الاقتصادية وإعادة النادي إلى الطريق الصحيح من الناحية المالية.

ماذا قال أومتيتي؟

فور وصول صامويل أومتيتي إلى برشلونة، سألت "ماريا جاريدوس"، صحفية البرنامج الإذاعي الشهير "إل شيرينجيتو" المدافع عما إذا كان لديه مكان في الفريق.

وجاء رد الفرنسي ساخرًا بعض الشيء، حيث كانت إجابته لا تمت للسؤال بصلة، حيث قال: "لدي مكان في سيارتي".

ما هي آخر أنباء أومتيتي؟

قبل أيام قليلة، كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن النادي قد أرسل بالفعل تحذيرًا لمدافعه الفرنسي من أنه سيُنهي عقده إذا لم يجد ناديًا جديدًا.

أما من جهة اللاعب، فقد رصدت كاميرا "موندو ديبورتيفو" رد اللاعب على قول المشجع أنه لا يستحق ذلك من برشلونة، حيث قال: "لا شيء يحدث، الحياة هكذا".

ربما كانت إشارة أنه قد سئم صاحب الـ27 عامًا من كل الانتقادات التي تعرض لها في الأسابيع الأخيرة، فحسب ما أكدت "سبورت" مؤخرًا فإنه يصر على البقاء في كامب نو، ولا ينوي الرحيل إلا في حال وصول عرض من نادٍ كبير، فاللاعب يرى أنه يستحق اللعب لفريق مرشحًا للفوز بالبطولات.

لا يزال متبقيًا في عقد اللاعب موسمين آخرين وهو يتقاضى واحدة من أكبر الرواتب في الفريق، والتخلص منه تعتبر الخطوة الصحيحة نحو حل الأزمة التي تجتاح النادي.

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