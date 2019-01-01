أومتيتي: جريزمان سيرد على الانتقادات ويثبت نفسه قريبًا

كلام تشجيعي وإيمان كبير من الفرنسي بمواطنه..

شدد صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، على أن أنطوان جريزمان سوف يرد بكل قوة على الانتقادات التي يتعرض لها منذ انضمامه إلى الكامب نو، مشيرًا إلى أنه سيثبت للجميع أن البرسا هو المكان الأنسب له في الفترة المقبلة.

وانضم جريزمان إلى برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد في صفقة تخطت قيمتها 120 مليون يورو، إلا أنه فشل في إثبات نفسه حتى الآن، إذ سجل أربعة أهداف خلال 12 مشاركة وسط أنباء عن سوء علاقته بليونيل ميسي ولويس سواريز.

لكن أومتيتي لا يزال يؤمن بقيمة جريزمان وقام بمنحه قدرًا كبيرًا من الدعم، فاعتبر أن الاندماج في صفوف برشلونة هو أمر سهل ولكنه يتطلب بعض الوقت، ثم كال المديح لإمكانيات مواطنه.

الدولي الفرنسي في حديث للصحافة الفرنسية قال "ليس من الصعب الاندماج مع اللاعبين الموجودين في برشلونة. مع كل ما يمكننا تحقيقه ولكننا نظل بسطاء ومتواضعين للغاية.".

وأضاف "جريزمان لاعب ذكي وسيظهر للجميع أن برشلونة هو مكانه الصحيح، من يعرفون كرة القدم جيدًا يدركون من هو جريزمان وكيف بإمكانه أن يساعدنا. لقد كان قادرًا على إثبات ذلك، وينبغي علينا أن نساعده للتخلص من أي ضغوطات أو تراجع في المستوى.".

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أومتيتي لا يعيش أفضل فتراته هو الآخر داخل برشلونة، حيث يقع تحت ضغط الإصابات المستمرة والتي جعلت المدرب إرنستو فالفيردي يُفضل عليه كليمنت لونجليه في الفترة الأخيرة، إلا أن صاحب الـ26 عامًا لم يفقد الأمل في استعادة بريقه بعد.

"لقد فعلت كل ما في وسعي لنسيان كل ذلك، هذه الأمور باتت خلفي، الآن فقط أفكر في أن أكون على الطريق الصحيح."

وأتم "لدي العديد من الأهداف في مسيرتي منها أن أكون في يورو 2020 وسأبذل قصارى جهدي لانضم إلى قائمة المنتخب. هناك مناقشات دائمة مع ديديه ديشان وهو يتابع كل ما أفعله يوميًا، انتظر اتصاله لضمي للقائمة.".

يذكر أن برشلونة يستعد لمباراة كبيرة في الدوري الإسباني عندما يستضيف أتلتيكو مدريد مساء الأحد، في مباراة تُقام لحساب الجولة الخامسة عشر من منافسات الليجا، ويتوقع أن يكون جريزمان على وجه الخصوص في التشكيل الأساسي لهذه القمة.