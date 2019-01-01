مدرب كرواتيا يطالب راكيتيتش بمغادرة برشلونة

أحاديث عن رحيل متوسط الميدان عن البلوجرانا

طالب مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش نجمه إيفان راكيتيتش بمغادرة برشلونة في انتقالات يناير المقبلة من أجل استعادة مستواه قبل أمم أوروبا المقبلة.

وابتعد متوسط الميدان الكرواتي عن التشكيل الأساسي للبلوجرانا في الموسم الجاري، وارتبط بالانتقال لأحد قطبي ميلانو أو مانشستر يونايتد في يناير.

وقال داليتش للإعلام بعد قرعة أمم أوروبا: "يجب على راكيتيش وريبيتش البحث عن فرق جديدة في يناير من أجل اللعب والمشاركة باستمرار".

وأتبع: "الأمر هام لهما ولنا، كما قلت من قبل، نملك عدد قليل من اللاعبين أصحاب المستوى الرفيع، ومن المهم أن يصلا لليورو في أفضل المستويات".

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ويعاني أنتي ريبيتش هو الآخر من الابتعاد عن التشكيل الأساسي في ميلان الذي انتقل له معاراً في الصيف الماضي من إينتراخت فرانكفورت.

قرعة أمم أوروبا 2020 أسفرت عن وقوع كرواتيا مع جمهوريا تشيكيا، إنجلترا، وفريق رابع ما بين إسرائيل، النرويج، اسكتلندا، أو صربيا عبر الملحق.