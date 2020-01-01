أول كأس سوبر سعودي .. الهلال يكتسح الأهلي بتفوق برازيلي

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة مواجهة فريقي النصر والتعاون يوم السبت المُقبل 4 يناير

تنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة جديدة في السوبر السعودي والتي ستجمع بين بطل كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نادي النصر وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين نادي التعاون.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة مواجهة فريقي النصر والتعاون يوم السبت المُقبل 4 يناير، حيث يسعى كلا الفريقان لبداية العام بلقب جديد.

البطولة التي تعود فكرتها إلى عام 1979 عندما أقيمت مباراة ذهاب وإياب بين الهلال بطل الدوري آنذاك والأهلي بطل كأس الملك.

وحسم البطولة حينها الفريق الهلالي بعد تعادله 2ـ2 ذهابًا في جدة، وفوزه 4ـ1 إيابًا بالرياض، وتم تخصيص دخل تلك المباراة لمصلحة جمعية البر الخيرية في أبها.

وبالعودة لأول نسخة فقد أقيمت على أساس أن الهلال بطل الدوري والأهلي بطل كأس الملك والتقى الفريقان قبل انطلاقة الموسم التالي وكان دخل المباراة الأولى للجمعية الخيرية في أبها والثانية لجمعية خيرية، حيث أقيمت بنظام الذهاب والعودة.

مباراة الذهاب الأولى التي أقيمت يوم الجمعة 21/9/1979على إستاد رعاية الشباب في جدة، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 2\2، سجل للأهلي أحمد الصغير د43 ، طارق كيال د73، وللهلال سجل ريفالينو د38 ، التونسي نجيب الأمام من ضربة جزاء د84، وخلال المباراة أهدر نجيب الإمام ضربة جزاء في الدقيقة 79 .

وكان القيادة الفنية في المباراة برازيلية، حيث قاد الهلال البرازيلي زاجالوا، بينما كان مدرب الأهلي البرازيلي ديدي .

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أما مباراة الإياب فقد أقيمت الخميس 27/9/1979 على إستاد رعاية الشباب في الملز بالرياض، وحسمها الهلال لصالحه بنتيجة 4\1، حيث سجل للزعيم البرازيلي ريفالينو(3 أهداف) د.22 و58 و87، التونسي نجيب الإمام د.45، بينما سجل للأهلي أمين دابو د.7.