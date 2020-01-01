أوديجارد يثير الشكوك في ريال مدريد قبل مواجهة فياريال

هل ينضم مارتن أوديجارد إلى قائمة غيابات ريال مدريد؟

عاد مارتن أوديجارد إلى إسبانيا الأحد الماضي بعدما دخل في حجر صحي بسبب مخالطته لزميله في المنتخب النرويجي والذي جات عينته إيجابية مصابًا بفيروس كورونا.

ومع ذلك، فإن مشاركته في مباراة ريال مدريد المقبلة أمام فياريال في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تظل محل شك رغم العودة المبكرة إلى العاصمة الإسبانية.

مشاركة النجم الدولي النرويجي مع ريال مدريد في مواجهة الغواصات الصفراء ليست مؤكدة بنسبة 100%، لأن قانون بلاده يقتضي عزله صحيًا حتى يوم الأحد المقبل.

المزيد من الفرق

وستقام المباراة مساء السبت وذلك يعني أنه وفقًا للقانون في النرويجي فإن اللاعب لا يستطيع المشاركة مع الفريق الملكي في أي مباراة تقام قبل يوم الأحد المقبل.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

على الرغم من أن النادي الملكي ليس واضحًا بشأن اللوائح السائدة في هذه الحالات، سواء الخضوع للوائح النرويجية موطن اللاعب أو الإسبانية كون المباراة في الدوري الإسباني.

وفقًا للوائح الإسبانية فإن اللاعب يستطيع المشاركة مع ريال مدريد السبت المقبل وذلك سيجعل مشاركته ممكنة، ولكنها حتى الآن تظل محل شك بسبب ذلك التخبط.

فينيسيوس وفاتي وهالاند.. أبرز المواهب المولودة في القرن الـ21

وبعد إصابة أحد لاعبي المنتخب النرويجي، أقامت الحكومة النرويجية حجرًا صحيًا لمدة عشرة أيام لأعضاء الفريقلكنها في النهاية خففت الإجراء وسمحت للاعبين بالعودة إلى بلدان أنديتهم.