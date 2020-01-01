أوبلاك يلمح إلى إمكانية مغادرته أتلتيكو مدريد وتشيلسي يراقب

صفقة كبيرة..

ألمح يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، إلى إمكانية رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد تشيلسي أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الدولي السلوفيني، الذي يُصنف كأحد أفضل حراس المرمى في العالم بالسنوات الأخيرة.

أوبلاك في تصريحات صحفية مساء الخميس أشار إلى أنه ينتظر نهاية هذا الموسم من أجل تقرير مستقبله في واندا ميتروبوليتانو، وسط ترقب البلوز.

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الحارس في تصريحاته لصحيفة آس قال "سأقيِّم الموسم عندما تنتهي المباراة الأخيرة، نأمل أن نلعب ثلاث مباريات أخرى وبعدها سأقرر".

وأتم "لكن أولًا، علينا التركيز على مباراة لايبزيج قبل أي شيء".

أتلتيكو مدريد يلتقي الخميس مع لايبزيج في العاصمة البرتغالية لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وحال الانتصار سيلتقي مع باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل في نصف النهائي.

سكاي سبورتس كشفت في تقرير لها أن تشيلسي يضع أوبلاك ضمن قائمة تضم نيك بوب حارس بيرنلي وكذلك أندري أونانا حارس أياكس للتعاقد مع أحدهم هذا الميركاتو.

بشكلٍ عام، يمتلك أوبلاك شرطًا جزائيًا بقيمة 110 مليون جنيه استرليني، ولا تقبل إدارة أتلتيكو التفاوض حوله بأي حال من الأحوال.

يذكر أن كيبا في طريقه لمغادرة تشيلسي بعد فشله الذريع في آخر موسمين وتقديمه لمستويات متواضعة للغاية، وقد تحاول إدارة البلوز إقحامه في صفقة أوبلاك رغم صعوبة قبول إدارة الأتليتي بالأمر.