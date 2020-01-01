أوبلاك: ليفربول ليس محمد صلاح وماني وفيرمينو فقط

أوبلاك يمدح أليسون ويحذر من جماعية ليفربول..

اعترف يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، بأفضلية ليفربول، قبل المواجهة التي تجمع الطرفين، غدًا الثلاثاء، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أوبلاك، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ليفربول لم يخسر منذ عام، وبالطبع هم المفضلين للفوز، ولكن هذا لا يعني استسلامنا أمامهم".

وأضاف الدولي السلوفيني: "لن ندعهم يفعلون ما يريدون، نريد أن نقدم أفضل مباراة لنا أمامهم، للإبقاء على حظوظنا في التأهل خلال مباراة العودة، إلا أنهم في أفضل حالتهم في الوقت الراهن".

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وتابع: "أليسون بيكر؟ نحن سنلعب أمامه وكذلك ضد فريق ليفربول، ولكن لا شك في أنه من أفضل حراس المرمى في العالم".

وأردف: "لقد اُختير كأفضل حارس مرمى في العام الماضي، وأود أن أهنئه على ذلك. آمل أن نبلي بلاءً حسناً في هذه اللعبة لإزعاجه".

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وواصل: "الحفاظ على نظافة الشباك مهم دائمًا، فذلك أمر جيد لمباراة الإياب، لكن الأمر لا يستحق عناء التفكير، حول ما إذا كنت ستستقبل هدفًا أم لا، ومع ذلك يتعلق الأمر ببذل قصارى جهدنا".

وتطرق أوبلاك للحديث عن محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ثلاثي هجوم الريدز، موضحًا: "لقد حللنا كل شيء، ولكن في النهاية، الثلاثي من الطراز العالمي، وليس هم فقط، بل فريق ليفربول بأكمله، جميع لاعبيهم لا يُصدقون".

ونوه: "نحن بحاجة إلى القلق بشأنهم جميعًا، وليس لاعبًا بعينه، نحن نحلل ليفربول كفريق واحد، فنحن نواجه فريقًا وليس ثلاثة لاعبين رائعين".

واستدرك: "لكن هذا الثلاثي سيشكل صداعُا لنا جميعًا خلال مواجهة الغد بالطبع، إلا أني أثق في أننا نستطيع تقديم أفضل مما نقدمه حاليًا".

وأتم: "لدينا مشاكل في الدفاع مع الهجمات والإحصائيات لا تكذب، نحن نفكر في ذلك ونريد اللعب بأفضل شكل ممكن، نأمل ألا يحدث أي مشاكل غدًا وألا نرى ما حدث أمام فالنسيا مرة أخرى".