أوباميانج يلمح لقرب تمديد عقده مع آرسنال

يرفض التأكيد القاطع..

ألمح بيير أوباميانج، لاعب آرسنال، إلى اقتراب تمديد عقده مع الجانرز بتأكيده على أن اللعب للنادي اللندني حاليًا هو أمر "ممتع".

تصريحات أوباميانج أتت على خلفية تحقيق آرسنال لقب الدرع الخيرية بالانتصار على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

الدولي الجابوني أحرز هدفًا رائعًا تقدم به لفريقه، قبل أن يتمكن البديل تاكومي مينامينو من إدراك التعادل للريدز، ثم لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي أحرز فيها أوباميانج ركلة الفوز الخامسة.

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وبعد المباراة أدلى أوباميانج بتصريحات صحفية قال فيها ردًا على انتظار الجماهير تجديد عقده "نعم أعرف، سنرى في الأيام المقبلة، اليوم سنحتفل بالكأس".

كما أضاف "نحن نتحسن ولا زال هناك عمل يتعين علينا القيام به، لكن هذا وقت سعيد وممتع حقًا لأن تكون لاعبًا في آرسنال".

وينتهي تعاقد أوباميانج في صيف 2021، ما يمنحه الحق في التوقيع مجانًا إلى أي فريق بدايةً من يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن أوباميانج يحظى باهتمام برشلونة منذ يناير الماضي، كما ربطته الصحف مؤخرًا بإنتر.