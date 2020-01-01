أوباميانج يثير الجدل حول مستقبله، وأرتيتا واثق في استمراره

بيير إيمريك أوباميانج نجم فريق آرسنال يثير الجدل حول مستقبله في الفريق والمدير الفني يؤكد على ثقته في استمراره.

أثار اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي الجدل حول مستقبله في صفوف المدفعجية عقب الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية تحدث خلالها أوباميانج عن الفوز بالبطولة على حساب تشيلسي، وتطرق خلالها مديره الفني ميكيل أرتيتا للحديث عن مستقبل اللاعب.

وقال عندما تم سؤاله عن رسالته لجماهير آرسنال حول الألقاب المستقبلية التي قد يحققها معهم: "ليس لدي ما أقوله، الليلة تتمحور حول ما حققناه بالفعل".

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وأضاف مديره الفني ميكيل أرتيتا: "هو يعلم بالفعل رأيي الخاص فيه، أريد أن أبني فريقًا حوله، وأعتقد أنه يريد البقاء وأشعر أن عقده سيتم تجديده قريبًا".

واردف: "مثل تلك اللحظات ستجعله يدرك أننا نسير على الطريق الصحيح، والجميع في النادي يحبه هنا، لنأمر أن يستطيع الاستمرار معنا".

وتحدث المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد وقال: "لقد لعبنا أول ربع ساعة بشكل جيد، ولا يجب أن نلوم سوى أنفسنا على ما حدث بعد ذلك، لقد أضعنا الكثير من الوقت بالكرة وسمحنا لهم بالعودة في المباراة، وكل ما كنت أستطيع القيام به من على الخط هو الصراخ، لقد كانت نهاية سيئة لنا، ولم نلعب بالشكل الذي يسمح لنا بالفوز في لقاء نهائي".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز آرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل كلا الهدفين للمدفعجية الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.