أوباميانج: النني رجل عظيم، وكنت أموت في الملعب!

إشادة كبيرة..

أخذ بيير أوباميانج في الإشادة بزميله في آرسنال، محمد النني، بعد الأداء الذي قدمه الدولي المصري في مباراة نيوكاسل الأخيرة.

وكان النني قد افتتح أهداف آرسنال في نيوكاسل من تسديدة أكثر من رائعة، قبل أن يضع أوباميانج ثاني الأهداف ويضمن الثلاث نقاط للجانرز.

وغاب أوباميانج عن آرسنال طوال الشهر الأخير على خلفية إصابته بالملاريا، ورغم الابتعاد الطويل لكنه نجح في العودة إلى معانقة الشباك سريعًا.

ماذا قال أوباميانج عن النني وهدفه في نيوكاسل؟

بعد مباراة نيوكاسل، خرج أوباميانج إلى الإعلام مثنيًا على ما قدمه النني، حيث قال "لقد كان هدفًا رائعًا من النني".

كما أضاف الدولي الجابوني "أنا حقًا سعيد من أجله، إنه رجل عظيم".

هدف النني في نيوكاسل هو أول هدف يحرزه بقميص آرسنال على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، فقبلها سجل أوروبيًا فقط في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ماذا قال أوباميانج عن حالته الصحية؟

في الوقت نفسه، كشف أوباميانج عن معاناته بسبب الملاريا، فقال "عندما تغادر الملعب لبضعة أسابيع، تعرف حقًا كم هو من الجيد العودة للملعب وإحراز الأهداف".

وواصل صاحب الثلاثين عامًا "في الدقائق الخمسة الأخيرة شعرت أنني أموت قليلًا! لكن الحقيقة طوال المباراة كنت بحالة جيدة وأنا سعيد بذلك".

وأتم "لقد قام الأطباء بعمل رائع معي وأنا سعيد حقًا بهم ويجب أن أشكرهم. الفوز كان مهمًا لنتحلى بالثقة قبل مباراة الخميس، سنبذل قصارى جهدنا".

ما الذي ينتظر أوباميانج والنني الفترة المقبلة مع آرسنال؟

آرسنال يستعد لمواجهة فياريال يوم الخميس المقبل بملعب الإمارات في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الخسارة ذهابًا في إسبانيا بهدفين لهدف.

الجانرز على الصعيد المحلي لم يفقدوا الأمل في حجز مركز مؤهل إلى بطولة أوروبية، فبعد الفوز على نيوكاسل بات رصيد النادي اللندني 49 نقطة بالمركز التاسع.

يتبقى لآرسنال هذا الموسم 4 مباريات محلية فقط ستكون أمام وست بروميتش وتشيلسي وكريستال بالاس وختامًا برايتون.

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