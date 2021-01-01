فينجر: ريال مدريد في نهاية دورة حياته وبنزيما يستحق التواجد باليورو

تطرق كذلك إلى موقفه من آرسنال والعودة للنادي الإنجليزي

يؤمن أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق، ومدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن ريال مدريد يعيش نهاية دورة حياته مع المدرب زين الدين زيدان.

فينجر تحدث في حوار مع صحيفة "as" الإسبانية، وتطرق إلى العديد من القضايا الهامة التي تخص كرة القدم عمومًا وريال مدريد ومشروع السوبرليج وكذلك آرسنال.

وأوضح الفرنسي عن رأيه في تعرض زيدان للانتقادات:"إنه العالم الذي نعيش فيه، ريال مدريد قدم مستويات مبهرة وكذلك مدربه، لكنهم فريق في نهاية دورة حياته، اللاعبون الذين رفعوا الفريق إلى المجد يتقدمون في السن وحان وقت التجديد، وحتى لو أنفقت الكثير من المال لاستبدالهم فأنت لا تعرف ما أذا كان أولئك الذي سيأتون سيعطون نفس المستوى أم لا".

وعن إمكانية ظهور كريم بنزيما في اليورو:"الأمر لا يعتمد على جودة كرة القدم، هو لا يلعب مع فرنسا بسبب مشكلة لا أعرفها، بكل تأكيد هو يستحق التواجد بنسبة 100%، فهو يلعب كأساسي مع ريال مدريد لأكثر من عشر سنوات".

إمكانية تدريب زيدان لمنتخب فرنسا:"نعم وقد سبق أن قلت ذات مرة إنه يود فعل ذلك، ليس من الصعب تخيل الأمر، وأتمنى أن يستمر في النجاح لأن ما يفعله أمر رائع".

وقال فينجر عن رأيه في كرة القدم الحالية:"العلاقة تغيرت الآن بين اللاعب والمدرب كثيرًا، لم يعد من الممكن أن يذهب شخص مثلك إلى موقف للسيارات ليرى لاعبًا لمعرفة ما إذا كان توقيعه يستحق كل هذا العناء".

وأضاف:"لقد انتقلنا من ملاك النوادي إلى كونهم هواة إلى مستثمرين دوليين، ولكن الأموال في الثلاثين عامًا الماضية تركزت في أماكن قليلة وجعلت اللعبة متوقعة".

وتابع:"على سبيل المثال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لديك أغنى 4 أندية في العالم، لأن النظام المالي وضع حدًا لعدم القدرة على التنبؤ بكرة القدم".

وأما عن استخدام اللعب المالي النظيف لمقاومة ذلك:"يجدون دائمًا طرقًا للالتفاف حول هذه القوانين، في بداية فترتي بالتدريب الجهد كان يحدث الفارق وليس المال".

مشروع السوبرليج:"فكرة أمريكية بقيادة فلورنتينو بيريز الذي ربما يكون رئيس أكبر فريق في العالم، لكنه تجاهل مبادىء كرة القدم، لأنه ينسى ما تفعله الرياضة باكتساب مكانك ضمن الأفضل".

واستكمل:"سيقام دوري السوبر في يوم من الأيام وسيعتمد على الجدارة، لكن هذه ليست رياضة، كانت مجرد بيع لحقوق البث التيفزيوني".

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محاولة أحد رجال الأعمال لشراء آرسنال:"ما يحدد أن تكون جيدًا في كرة القدم هو اتخاذ قرارات جيدة، ضحيت بسنوات عديدة من حياتي لبناء ملعب الإمارات، الآن حان دور النادي لاتخاذ قرارات جيدة، ولو طلب مني المساعدة بالطبع سأساهم في الأمر".

وفي نهاية تصريحاته أكد فينجر أن نجاح آرسنال مع مدربه الحالي ميكيل أرتيتا مرتبط بالاستقرار الذي يظهره الفريق، مؤكدًا أن قرار استمرار الإسباني يعود في النهاية إلى إدارة النادي.