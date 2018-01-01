أوباميانج يتألق ويمنح أرسنال انتصارًا على بيرنلي

أوباميانج يقود أرسنال لتحقيق الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق أرسنال فوزًا هامًا على نظيره بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال شكل خطورة منذ بداية المباراة وقبل مرور ربع ساعة كان الجابوني بيير إيمريك أوباميانج على موعد مع العودة لهز الشباك من جديد.

أوباميانج استقبل كرة حريرية من كولاسيناك أودعها بسهولة في شباك جو هارت هدفًا أولًا لفريقه في الدقيقة الـ 14 من عمر المباراة.

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وسريعًا اضطر أوناي إيمري لتغيير لاعبه ناتشو مونريال في الدقيقة الـ 37 بعد تعرضه للإصابة ودفع بستيفان ليشتيشتاينر.

لم يشهد الشوط الأول العديد منا لفرص الحقيقية على المرمى وانتهى للمرة الأولى هذا الموسم بتقدم أرسنال في النتيجة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني من جديد سجل أوباميانج تحديدًا في الدقيقة الـ 48، لكن هذه المرة بصناعة الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

وفي الدقيقة الـ 62 ظهرت خطورة فريق بيرنلي عن طريق أشلي بارنز الذي استغل المساحة داخل منطقة جزاء أرسنال لكن الدفاع أبعد الكرة سريعًا.

وفي الدقيقة التالية سجل بيرنلي هدفه الأول عن طريق بارنز نفسه الذي تابع كرة تائهة داخل منطقة الجزاء واستطاع التغلب على حارس أرسنال مسجلًا الهدف الأول لفريقه في أقصى الزاوية اليسرى.

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وسجل الهدف الثالث اللاعب أليكس أيوبي في الدقيقة الـ 91 من عمر المباراة بعد أن حل بديلًا لألكسندر لاكازيت في الدقيقة الـ 78.

بهذه النتيجة يصل فريق أرسنال للنقطة رقم 37 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي متساويًا مع تشيلسي وللبلوز مباراة اليوم أمام ليستر سيتي.