أهلي فايلر يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويقترب من جوزيه

الأهلي يبدع تحت قيادة السويسري رينيه فايلر

واصل الأهلي، تحطيم الأرقام القياسية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق، بعد فوزه على المقاولون العرب.

وحقق الأهلي فوزاً هاماً على المقاولون العرب، بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

وبعد فوز اليوم، واصل المارد الأحمر انطلاقته الرائعة هذا الموسم، ووصل للفوز الـ 12 على التوالي في الدوري المصري.

وتمكن الأهلي اليوم، من معادلة الرقم الخاص بالفريق في موسم 2002/03 تحت قيادة بونفرير عندما فاز الفريق في 12 مباراة على التوالي.

ولم يسبق الجيل الحالي للأهلي، في تحقيق الانتصارات إلا مانويل جوزيه مع الشياطين الحمر في موسم 2005/04 عندما حقق الفريق حينها 17 فوزاً على التوالي.

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ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري، برصيد 36 نقطة بعد لعب 12 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه في المركز الثاني بعد لعب 14 مباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي، مساء الجمعة القادم ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.