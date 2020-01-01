فايلر: صالح جمعة يمتلك الموهبة ويفتقد للتركيز، لا مكان له في الأهلي

تصريح صريح من المدرب السويسري

قال رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق لا مكان له في القلعة الحمراء ونصحه بالبحث عن نادٍ جديد وتمنى له التوفيق مستقبلًا.

جاء ذلك خلال تصريحات المدرب السويسري عقب انتصار الأهلي على المقاولون العرب بهدفين نظيفين ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة.

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وقرر الأهلي في وقت سابق عقاب صالح جمعة بالغرامة المالية لغيابه عن التدريبات دون إذن من الجهاز الفني، وقد تحدث اللاعب في تصريحات صحفية وصب جام غضبه على فايلر متهمًا إياه بمعاملته بطريقة سيئة واستبعاده تمامًا من حساباته، موضحًا أنه كان يبذل قصارى جهده في التدريبات لكن دون جدوى وهو ما جعله يمتنع عن الحضور.

الفريق الأحمر أعلن مسبقًا رغبته في رحيل جمعة بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي خاصة أنه لم يلعب أي دقيقة مع فايلر هذا الموسم، وقد أكد المدرب هذا التوجه بقوله ردًا على سؤال حول رأيه في تصريحات اللاعب المصري "علمت بتصريحات صالح جمعة رغم أنني لا أقرأ ما يُقال في الإعلام".

أضاف "هناك عاملين يؤثران في أي لاعب كرة قدم، الجانب الفني والجانب الذهني، صالح جمعة يمتلك موهبة كبيرة بالفعل لكن لديه مشكلة في الجوانب الذهنية خاصة التركيز، والدليل على هذا تغريمه مرارًا من جانب النادي".

أتم معلنًا قراره بصراحة ووضوح "صالح جمعة لا مكان له في الأهلي ولن يكون له دور معنا في الفترة القادمة، أنصحه بالبحث عن نادٍ آخر وأتمنى له النجاح والتوفيق مستقبلًا".