تقارير: أهلي جدة يفاوض بلماضي وكاريلي

هل سيحسم أهلي جدة التعاقد مع بلماضي أو كاريلي؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

مازال فريق أهلي جدة، يبحث عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لقيادة الفريق، خلفًا للمدرب الكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش، حيث دخل في مفاوضات مع الجزائري جمال بلماضي والبرازيلي كاريلي.

ويتولى الآن المدرب الوطني صالح المحمدي، مهمة تدريب فريق النادي الأهلي بشكل مؤقت، خلفًا للكروااتي إيفانكوفيتش.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الأهلي يدرس ملفات عدد من المدربين، أبرزهم جمال بلماضي، والبرازيلي كاريلي الذي كان يتولى مهمة تدريب الوحدة السعودي

الأهلي يخطط للتعاقد مع مدرب برازيلي

جمال بلماضي قاد منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرًا، وهو ما يصعب من مسألة مهمة تدريبه للأهلي.

وأكدت نفس الصحيفة إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بين إدارة الأهلي والمدربين، ولم تحسم الأمور حتى الآن، ولكن ستتضح بعد انتهاء الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة التوقف الدولي.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.