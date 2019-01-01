الأهلي يخطط للتعاقد مع مدرب برازيلي

ما هي خطط الأهلي لمدرب الفريق الجديد؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يفاوض نادي أهلي جدة مدرب فاسكو دي جاما البرازيلي، جورجينيو، لخلافة الكراوتي برانكو إيفانكوفيتش المقال حديثًا.

الأهلي أقال إيفانكوفيتش مطلع الشهر الماضي بعد الخسارة من الوحدة في الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أنّ جورجينيو على رأس خيارات الأهلي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة رغم صعوبة المفاوضات.

وأوضحت أنّ الهولندي مارسيل كايزر، مدرب سبورتنج لشبونة والجزيرة الإماراتي السابق، هو بديل جورجينيو حال فشل المفاوضات، وخاصة وأنّ الأول لا يمانع العودة للخليج بعد فشل تجربته بالبرتغال.

الأهلي حاول التعاقد مع جمال بلماضي، مدرب الجزائر، ولكنّه رفض مفضلًا الاستمرار مع ثعالب الصحراء لتحقيق المزيد من النجاحات بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا الأخيرة.