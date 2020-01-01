كم عدد أهداف رونالدو من الضربات الحرة وركلات الجزاء؟

سجل كريستيانو رونالدو أكثر من 700 هدف طوال مسيرته مع الفرق التي لعب لها ومع البرتغال، لكن ما هو عدد الأهداف التي سجلها من كراتٍ ثابتة؟

أحمد رضوان | تويتر

كريستيانو رونالدو هو واحداً من أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم، وهو أول لاعب يحصل على الحذاء الذهبي الأوروبي 4 مراتٍ قبل أن يعادل ميسي رقمه، لكنه محافظ حتى الآن على رقم آخر، وهو أنه صاحب أكبر عدداً من الأهداف سجل في أي دوري، كما أنه الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

يُعد الدون ماكينة أهدافٍ متعددة، فهو لا يتقن التسجيل من وضعية واحدة، بل هو بارع في التسجيل من أي مسافة ومكان في الملعب ومن أي وضعية، فسجله ملئ بالأهداف المسجلة من ركلات الجزاء حتى أن البعض أطلق عليه لقب بينالدو، كما أنه بارع في تسديد الضربات الحرة القريبة والبعيدة حول منطقة جزاء الخصم، وبالتأكيد إنه رائع في تحويل العرضيات إلى أهداف، ومن منا ينسى هدفه التاريخي في شباك بوفون في ذات الأذنين الموسم الماضي.

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سجل كريستيانو رونالدو طوال مسيرته أكثر من 700 هدف، منهم أكثر من 100 هدف من ضرباتٍ ثابتةٍ من داخل وخارج منطقة الجزاء، وفي هذا التقرير سنستعرض جميع أهداف صاروخ ماديرا طوال مسيرته مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس ومنتخب البرتغال وحتى مع ناديه الذي رعاه في الصغر سبورتينج لشبونة.

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كم عدد أهداف رونالدو من الضربات الحرة؟

أصبح الوضع الذي يتخذه رونالدو لتسديد الضربات الحرة معتاداً لدى جميع متابعي كرة القدم حول العالم، حتى أنه تم اعتماده في لعبة فيفا بدايةً من 2018، والتي وضعت صورة الدون على غلافها في هذا العام، وهذه الطريقة والوقفة المميزة تعود إلى أيامه مع مانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ومن ثم يوفنتوس.

كان صاروخ ماديرا هو الخيار الأول للتسديد في أولد ترافورد، وهناك الكثير من أهدافه المائة التي سجلها مع الفريق جاءت من كراتٍ ثابتة، أشهرها هدفه في ستوك سيتي في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بخماسيةٍ نظيفة، وكانت آخر أهداف النجم البرتغالي مع العملاق الإنجليزي من ضربة حرة أيضاً، وكانت في الغريم التقليدي مانشستر سيتي.

سجل رونالدو أول هدفين له مع الملكي في دوري أبطال أوروبا من ضرباتٍ حرة، وكانا في شباك فريق زيورخ بعد أن أحرز في مبارياته الأربعة الأولى مع الفريق في الدوري.

اعتاد الدون على التسجيل من كراتٍ ثابتةٍ في مواسمه الأولى الثمانية مع الفريق، لكن الموسمين اللذين سجل فيهما أهدافاً أكثر من هذه الوضعية هما 2010-11 و2012-13، وفي آخر موسمين له مع الفريق تراجع هذا معدل التهديف من الأخطاء بالنسبة لصاروخ ماديرا، حتى أنه لم يسجل إلا هدفاً واحداً في كلٍ منهما في الدوري الإسباني.

استمر معدل أهداف رونالدو في التراجع مع رحيله ليوفنتوس، وظل عامين كاملين من يوليو 2018 حتى يوليو 2020 حتى سجل أول هدف له مع البيانكونيري من ضربة حرة.

البطولة الأهداف من ضرباتٍ حرة إجمالي الضربات الحرة المعدل الدوري الإسباني 20 301 6.6% الدوري الإيطالي 1 43 2.3% دوري أبطال أوروبا 10 106 9.4% المجموع 31 450 6.9%

كم عدد أهداف رونالدو من ضربات الجزاء؟

العديد من الانتقادات التي توجه لكريستيانو رونالدو، لعل أبرزها أن أكثر أهدافه من ضربات جزاء، حتى أن بعض المنتقدين له أطلقوا عليه اسم بينالدو، وبالرغم من ذلك فإن عدد الأهداف التي سجلها الدون لريال مدريد والبرتغال من ركلات الترجيح قليلاً جداً بالنسبة لبقية أهدافه.

يستطيع صاروخ ماديرا التسجيل بكلتا قدميه ورأسه، وهذا الأمر هو الذي جعله يسجل أكثر من 500 هدف مع الفرق التي لعب لها، وأكثر من 75 هدفاً مع منتخب بلاده.

يعود سبب تسديد رونالدو ضربات الجزاء في فريقه والمنتخب أنه بارع جداً في تحويلها إلى أهداف، فمثلاً في موسمي 2010-11 و2013-14 حول الدون جميع ركلات الترجيح التي أتيحت له إلى أهداف، وفي 2011-12 سجل 12 هدفاً من أصل 13 ركلة جزاء نفذها.

هناك 3 حراس فقط نجحوا في التصدي لضربات جزاء نفذهما صاروخ ماديرا، هم الحارس السابق لملقة كارلوس كاميني، والحارس السابق لفالنسيا دييجو ألفيش، والحارس الحالي لميلان جيانلويجي دوناروما.

نفذ رونالدو ركلتي ترجيح في كأس العالم 2018، الأولى كانت ضد إسبانيا ونجح في تحويلها إلى هدف، والثانية كانت ضد إيران واستطاع الحارس علي رضا بيرانفاند التصدي لها.

البطولة الأهداف من ضربات جزاء عدد ضربات الجزاء المعدل الدوري الإنجليزي الممتاز 11 13 84.61% الدوري الإسباني 61 71 85.91% الدوري الإيطالي 14 15 93.33% دوري أبطال أوروبا 16 19 84.21% المباريات الدولية 7 11 63.63% الإجمالي 109 129 84.50%

النسبة المئوية لأهداف رونالدو من ضربات جزاء من مجموع أهدافه:

البطولة الأهداف من ضربات جزاء مجموع الأهداف النسبة المئوية الدوري الإنجليزي 11 84 13.00% الدوري الإسباني 61 311 18.97% الدوري الإيطالي 14 46 30.43% دوري أبطال أوروبا 16 129 12.40% المباريات الدولية 7 84 8.75% الإجمالي 109 654 16.67%

ما هو عدد أهداف رونالدو طوال مسيرته؟

عندما انضم رونالدو لمانشستر يونايتد قادماً من سبورتينج لشبونة في 2003، أصبح أغلى لاعب شاب في تاريخ الكرة البريطانية، حيث كلف خزائن الشياطين الحمر 12 مليون جنيه إسترليني، ولم يكن وقتها هدفاً من العيار الثقيل، ففي الدوري البرتغالي لم يكن قد سجل إلا 3 أهدافٍ فقط.

سجل صاروخ ماديرا 3 أهدافٍ في موسمه الأول في أولد ترافورد، وحتى حلول موسم 2006-07 لم يكن في رصيده مع الفريق إلا 17 هدفاً في الدوري، لكنه توهج في الموسم التالي مباشرةً وسجل 31 هدفاً.

رحل رونالدو عن مانشستر يونايتد وفي جعبته 84 هدفاً في الدوري الإنجليزي، و16 في البطولات الأوروبية، وبلغ مجموع أهدافه في جميع المسابقات 118 هدفاً.

أصبح الدون ماكينة أهداف يصعب إيقافها في ريال مدريد، وفي موسم 2014-15 سجل 48 هدفاً في 35 مباراة لعبها في الدوري الإسباني.

ومع يوفنتوس، لم يختلف الحال كثيرًا وأصبح في موسمه الثاني أول لاعب يسجل 25 هدفًا للبيانكونيري في موسم واحد منذ ستينيات القرن الماضي.

أهداف كريستيانو رونالدو طوال مسيرته: