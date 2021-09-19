أهدافه هزت 66 ملعبًا.. رونالدو المذهل لا يتوقف عن التسجيل

أرقام كريستيانو رونالدو بعد مباراة وست هام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

خطف نادي مانشستر يونايتد فوزًا بشق الأنفس بنتيجة 2-1 من ملعب لندن الأولمبي معقل وست هام، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

رونالدو سجل هدفه الوحيد في المباراة بعد مرور 35 دقيقة، ليعادل النتيجة لصالح مانشستر يونايتد، بعد هدف الجزائري سعيد بن رحمة الذي جاء في الدقيقة 30، قبل أن يخطف جيسي لينجارد النقاط الثلاث لصالح "الشياطين الحمر" بهدف مذهل في الدقيقة 89.

رونالدو رفع رصيده التهديفي منذ العودة إلى مانشستر يونايتد إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات، بعدما سجل هدفين ضد نيوكاسل يونايتد، وهدفًا ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا، وأخيرًا هدفه في مرمى وست هام.

الفوز منح مانشستر يونايتد ثلاثة نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 13 نقطة، ليتقاسم الصدارة مع ليفربول، لكن "الريدز" يتفوق بفارق الأهداف.

ما هي أرقام رونالدو في مباراة وست هام؟

رونالدو لعب المباراة منذ البداية وحتى النهاية بإجمالي 96 دقيقة، وقام بتسديد الكرة سبع مرات خلال المباراة، وجاءت خمس تسديدات بين قائمي وعارضة وست هام، وتسديدة بعيدة عن الإطار، وأخرى تصدى لها دفاع أصحاب الأرض.

رونالدو لمس الكرة 44 مرة خلال المباراة، وقام بتمريرة الكرة 28 مرة منها 23 تمريرة صحيحة بنسبة 82%، ولم تسفر أي من تمريراته عن خطورة.

وفاز رونالدو بالتحام أرضي واحد من أصل ثلاثة التحامات، كما فاز بالتحام هوائي واحد من أصل ثلاث محاولات.

فيما خسر رونالدو الاستحواذ أحد عشر مرة، وحصل على خطأ واحد من لاعبي وست هام يونايتد.

ما هي الأرقام القياسية التي حققها رونالدو في مباراة وست هام؟

وكما جرت العادة، أصبح كل هدف جديد يسجله رونالدو يمنحه رقمًا قياسيًا جديدًا، وهو ما حدث أيضًا بسبب هدفه في مرمى وست هام يونايتد.

شبكة "أوبتا" للإحصائيات كشفت أن هدف رونالدو في ملعب لندن الأولمبي، جعله يتمكن من التسجيل في 66 ملعبًا خلال مسيرته في الدوريات الخمسة الكبرى.

66 - West Ham's London Stadium is the 66th different stadium that Cristiano Ronaldo has scored at in matches played in Europe's big five leagues, scoring at more unique venues than any other player since his Man Utd debut in 2003-04, ahead of Zlatan Ibrahimovic (64). Conqueror. pic.twitter.com/64uJF3SeZp — OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2021

رونالدو سجل في ملاعب أكثر من أي لاعب آخر منذ ظهوره للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد في موسم 2003-2004، متفوقًا على زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، الذي سجل بدوره في 64 ملعبًا.

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