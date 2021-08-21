أنشيلوتي يستقر على موقف دياز ويوفيتش هذا الموسم

هل يستعيد المهاجم الصربي بريقه؟

يؤمن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أنه يستطيع إعادة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش إلى أفضل مستوياته الممكنة خلال هذا الموسم.

يوفيتش انتقل إلى ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2019، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

اللاعب عانى مع المدرب السابق زين الدين زيدان، وجلس لفترات طويلة على دكة البدلاء، ليذهب معارًا إلى فرانكفورت في يناير الماضي، قبل العودة مرة أخرى لريال مع أنشيلوتي.

كيف يبدو موقف كارلو أنشيلوتي من يوفيتش؟

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن أنشيلوتي مقتنع بقدرته على إنقاذ المهاجم الصربي وإعادة بريقه وثقته في نفسه من جديد.

ويأتي ذلك بسبب إدراك المدرب المخضرم لقدرات اللاعب الذي سجل 27 هدفًا مع فرانكفورت قبل رحيله إلى ريال مدريد.

الرهان لم ينجح في أول عامين مع صاحب الـ23 سنة بسبب الفرص القليلة التي حصل عليها مع زيدان، لكن الأمور ستكون مختلفة تمامًا في حقبة أنشيلوتي.

اللاعب عانى من بعض المشاكل خلال فترة انتشار فيروس كورونا كذلك، بسبب كسره للحجر الصحي في صربيا وتعرضه لهجوم عنيف من وسائل الإعلام بعدما اقام حفلة شواء مع صديقته، مما تسبب في انخفاض حالته المعنوية.

الموقف قد يتغير بشكل كبير خلال الموسم الحالي، حيث يخطط أنشيلوتي لمنحه المزيد من الدقائق لمساعدة كريم بنزيما.

ماذا عن ماريانو دياز؟

الوضع مختلف تمامًا بالنسبة للمهاجم صاحب الـ28 سنة، حيث لا يؤمن أنشيلوتي بتقديم اللاعب الإضافة المطلوبة مع ريال مدريد هذا الموسم.

وهو ما يعني إمكانية رحيله عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حالة قدوم العرض المناسب للتخلي عنه.

المهمة ليست سهلة، خاصة وأن اللاعب يشعر بالراحة في ريال مدريد، ولا يريد الرحيل والحصول على راتب أقل من أجره الحالي الذي يصل إلى خمسة ملايين يورو في الموسم.

ماذا قدم ماريانو ويوفيتش مع ريال مدريد؟

أرقام يوفيتش تبدو متواضعة للغاية بقميص ريال، حيث ظهر في 33 مباراة وسجل هدفين فقط بكل البطولات.

وعلى الجانب الآخر لعب دياز 62 مباراة بقميص النادي الإسباني وسجل 11 هدفًا وقام بصناعة هدفين.

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