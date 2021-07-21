أنشيلوتي يرحب بقدوم ألابا بطريقة خاصة!

أنشيلوتي يحتفي بتدريب ألابا من جديد

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد على انتقال المدافع النمساوي دافيد ألابا، لصفوف النادي الملكي.

ووقع ألابا، اليوم، على عقد انتقاله رسميًا لريال مدريد، لمدة خمس سنوات، أي حتى 30 يونيو 2026.

ونشر أنشيلوتي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجمعه بالبرازيلي مارسيلو والمنضم حديثًا ألابا وكتب: "لم شمل عظيم، مرحبًا بك في بيتك الجديد".

فقد سبق ولعب ألابا تحت قيادة أنشيلوتي، عندما كان الإيطالي مديرًا فنيًا لبايرن ميونخ في موسم 2016/2017، وتمت إقالته في منتصف موسم 2017/2018.

وقد انضم صاحب الـ29 عامًا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حُر، بعد نهاية عقده مع نادي من بايرن ميونخ، وسيرتدى المدافع النمساوي القميص رقم 4، بعد رحيل المدافع سيرجيو راموس.

الجدير بالذكر أن ألابا قد ارتدى قميص بايرن ميونخ منذ عودته في 2011 من الإعارة إلى هوفنهايم، ليكون إجمالي ما لعبه مع نادي الجنوب 420 مباراة.

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