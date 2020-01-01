أنشيلوتي يتحدث عن احتمالية رحيل ميسي من برشلونة

هل ينضم ميسي إلى الدوري الإنجليزي؟

لا يعتقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي إيفرتون، أن ليونيل ميسي لاعب برشلونة، قد يلعب في الدوري الإنجليزي يوماً ما.

وربطت التقارير الصحفية، ليونيل ميسي بالخروج من صفوف الفريق الكتالوني، بعد الأزمة الأخيرة مع إريك أبيدال.

واشتعلت أزمة خلال الأيام الماضية، داخل جدران برشلونة بسبب تصريحات أبيدال التي أكد فيها أن بعض اللاعبين تخاذلوا أثناء فترة المدرب فالفيردي ولم يتدربوا بجد.

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تصريحات أبيدال، لم تعجب البرغوث الأرجنتيني ورد عليه بعدها، وقال: "بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء، ولكني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه والعناية بقرارته".

ومن جانبه قال المدرب المخضرم في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن ميسي ممكن أن يلعب في البريميرليج".

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وواصل: "إنه أسطورة برشلونة، وسينهي مسيرته هناك أنا متأكد من ذلك".

جدير بالذكر أن اللاعب الأرجنتيني، اكد في أكثر من مرة خلال حوار سابق أنه ينوي الاعتزال في برشلونة ولن يفكر في الرحيل.