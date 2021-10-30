أنشيلوتي: هذا سر تألق فينيسيوس، واللقاء ينتهي فقط بصافرة الحكم!

كارلو أنشيلوتي يلوم لاعبيه على التراخي في النهاية ويؤكد على أهمية فينيسيوس وما يقدمه لريال مدريد.

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني الإيطالي لريال مدريد عن غضبه بسبب تلقي فريقه لهدف في الدقائق الأخيرة من مواجهة إلتشي في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اللقاء، وأشاد خلالها بما يقدمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وتحدث عن عدم إنضمامه لمنتخب البرازيل.

ما الذي قاله أنشيلوتي عن نتيجة لقاء ريال مدريد ضد إلتشي؟

وقال أنشيلوتي: "لقد سيطرنا على المباراة بطريقة جيدة، عدا المرحلة الأخيرة منها، ولم يكن من الممكن أن نستمر بنفس الأداء البدني القوي بسبب المباريات السابقة، والجميع تخيل أن اللقاء انتهى، لكن ذلك لا يحدث سوى مع صافرة الحكم".

وأكمل: "لدي علاقة طيبة مع الفريق، ودائمًا ما أخبرهم أن تحكمي يكون في اللاعب داخل الملعب، لا في شخصيته، وذلك يمنحنا الكثير من التفاهم".

ما الذي قاله أنشيلوتي عن تألق فينيسيوس جونيور؟!

وأضاف عن فينيسيوس جونيور: "هو يستمر في تقديم سلسلة مباريات جيدة، ودافع بشكل طيب، ولديه الكثير من الإلتزام، وماريانو أيضًا لعب جيدًا، وقدم تمريرة عظيمة".

وأردف: "لم أقم بأي شيء مميز من أجل أن يقدم فينيسيوس ذلك النوع من الأداء، فقط منحته الثقة التي يستحقها لأنه يقدم مستويات جيدة، وأنا لست بساحر، ولا يمكنني أن أعلق على قرار مدرب البرازيل باستبعاده، لا يوجد ما يمكن قوله".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيدهم 24 نقطة وهو نفس رصيد إشبيلية وريال سوسييداد.

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