ماذا قال؟

أرسل الهولندي سام بوكيما مدافع بولونيا، إشارات إيجابية للغاية إلى إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، بشأن رغبته في ارتداء القميص الأبيض.

وذكرت تقارير صحفية أن بوكيما يحظى باهتمام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كحل عاجل للأزمة الدفاعية، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الإصابات التي ضربت العديد من لاعبي الخط الخلفي.

وقال صاحب الـ26 عامًا في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: "أعرف أن العديد من الأندية تتابعني، يبعثون لي برسائل من هذا النوع (يضحك). لكن سنرى، أريد حقًا أن أفعل الشيء نفسه الذي فعلته العام الماضي مع بولونيا، أنا فخور جدًا باللعب في هذا الفريق، رغم أنه من الجميل دائمًا قراءة هذا النوع من الرسائل".

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وردًا على سؤال حول ما تردد بشأن اهتمام ريال مدريد بضمه، علق: "لا يمكنك إلا أن تبتسم عندما تقرأ شيئًا كهذا، لكننا سنرى في نهاية الموسم، الآن أريد فقط أن أقدم أفضل ما لدي مع بولونيا".

وبعث بوكيما رسالة إيجابية أخرى حين سُئل عن "فريقه المفضل في لعبة الفيفا"، فختم: "أقوم بإنشاء فريقي الخاص، لكن إذا كان علي الاختيار، فسأختار الأفضل. والأفضل في الفيفا هو ريال مدريد (يضحك).

يشار إلى أن مدافع بولونيا يحظى باهتمام كبير من "أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وإنتر"، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2027.