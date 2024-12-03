"هل افتقد الشجاعة حين تنازل عن ركلة الجزاء؟".. أنشيلوتي يرد على السؤال الصعب بشأن مبابي

ماذا قال المدرب الإيطالي؟

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، المقررة غدًا الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي، في مؤتمر صحفي اليوم: "إنها مباراة مثيرة ومعقدة أمام خصم قوي، نمر بفترة جيدة حاليًا، والخصم يقدم أداءً مميزًا، إنهم أحد أفضل الفرق في إسبانيا".

وردًا على سؤال حول من سينفذ ركلات الجزاء، علق: "الثنائي بيلينجهام ومبابي سيختاران من يسدد، إنه ليس موضوعًا للنقاش، ما فعله مبابي (ترك ركلة الجزاء أمام خيتافي) يظهر تمتعه بالمسؤولية والإيثار، وهذا نقدره كثيرًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسئل أنشيلوتي: هل تنازل مبابي عن ركلة جزاء يعد نوعًا من الافتقار إلى الشجاعة؟، فأوضح: "لا أنظر للأمر بهذه الطريقة، بالنسبة لنا ما فعله كان شيئًا عظيمًا ورائعًا، الجميع في غرفة الملابس والنادي يقدّر ذلك. عندما يوجد الإيثار والموهبة، فهذا يعني أنك في الطريق الصحيح".

وواصل: "الجناح الأيمن لديه مهام دفاعية أكثر من الجناح الأيسر، لذلك لا أعتمد دائمًا على جناح هجومي فقط، وأحيانًا أضع لاعبين مثل بيلينجهام أو براهيم دياز (على اليمين). كل لاعب لديه خصائصه، وعلينا التكيف معها".

وأوضح: "تشواميني تدرب بشكل ممتاز وتعافى تمامًا من الغصابة، وأعتقد أنه جاهز لبدء المباراة، إنه إضافة كبيرة للفريق، حيث أظهر قيمته الدفاعية سواء كقلب دفاع أو كلاعب ارتكاز، يمنحنا القوة في الكرات الثابتة، وهو أمر عانينا منه

وختم: "أنا بخير، رغم الصعوبات التي واجهناها في هذه الفترة، نحن نقاتل دائمًا، لا أحد يتوقع أن تفوز بشيء في ديسمبر، لكن يجب أن تكون في المنافسة، ومع عودة فينيسيوس وكامافينجا وألابا، سنكون أكثر قوة".