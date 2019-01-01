أنشيلوتي: لست خائفًا من الإقالة وحقيبتي جاهزة!

تصريحات قوية من المدرب المخضرم..

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، أنه "لا يخاف" من الإقالة، وذلك ردًا على سؤال الصحافة حول احتمالية رحيله عن نادي الجنوب حال استمر تراجع النتائج مع الحالة الفنية السيئة للفريق تحت ولايته في الآونة الأخيرة.

وتصاعدت أنباء عن إقالة أنشيلوتي وتعين جينارو جاتوسو في محله، وذلك بعدما فشل نابولي في الانتصار بآخر 9 مباريات، فتعادل في 7 وخسر في مباراتين، وقد تكون مباراة جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا هي الفرصة الأخيرة للمدرب المخضرم.

لكن أنشيلوتي خرج في المؤتمر الصحفي لمباراة جينك وأكد أنه لا يهاب الموقف ولا يكترث بإمكانية إقالته، حيث قال "حقيبة المدرب جاهزة دائمًا ولا يمكنك أبدًا أن تقوم بتفريغها. أظن أن استجواب المدرب في وضع مثل هذا هو أمر منطقي، وقد سبق وأن مررت بذلك. أنا مستعد.".

كما أضاف "أن يقيلني النادي أو أن أغادر نابولي؟ هذا الأمر لا يقلقني أو يخيفني.".

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حظوظ نابولي في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال موجودة بقوة، حيث يكفي كتيبة أنشيلوتي الانتصار على جينك من أجل ضمان التواجد في دور الـ16، ويرى مدرب بايرن ميونخ الأسبق أن فريقه الأوروبي مختلف عن نسخته المحلية.

"لا يمكنني التظاهر، الفريق لا يقدم ما ينبغي عليه أن يقدمه. في أوروبا، رأينا نابولي آخر، وهو نفس الفريق الذي أتمنى رؤيته داخل الكالتشيو. أنا أبحث عن حلول للخروج من هذه الفترة الصعبة."

وأتم "يشعر الفريق بالقلق بسبب ما لا يستطيعون القيام به، لقد بذلوا قصارى جهدهم أمام ليفربول عندما كان حجم الضغوطات أقل. لديّ شعور بأننا سنقدم مباراة رائعة أمام جينك وسنذهب إلى الدور الثاني مع تمنياتي بأن نكون في المركز الأول.".

الجدير بالذكر أن نابولي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.