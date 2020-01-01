أنشيلوتي: في إنجلترا لم يدركوا بعد خطورة فيروس كورونا

أنشيلوتي ينتقد التعامل الإنجليزي مع تفشي فيروس كورونا

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون عن التعامل الإنجليزي مع فيروس كورونا، حيث أكد أنهم لم يدركوا بعد خطورة الموقف.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن إيقاف البريميرليج وجميع منافسات كرة القدم المحلية حتى الثالث من إبريل المقبل، وبعضها لأجل غير مسمى.

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ورغم ذلك، أبدى كارلو أنشيلوتي اعتراضه على وضع كرة القدم كأولوية في الظروف المماثلة، مؤكدًا أنها يجب أن تكون صفرًا ولا يتم التحدث عنها أصلًا"

وأضاف: "يزعجني الحديث عن كرة القدم في مثل هذه الأوقات، هي شيء ثانوي ولا يمكن النظر إليها عند الحديث عن صحة البشر وحياتهم"

وتابع: "نحن نتعامل مع وباء ومأساة كبيرة نشهدها في الوقت الحالي، يجب أن تكون الأولوية للتركيز على هذه المعركة، أما ما دونها فلا يحسب له على الأقل حاليًا"

وأردف: "في إنجلترا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع الفيروس، لقد تابعت المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، ولكن يبدو أنهم لم يدركوا بعد خطورة الوضع"

وأكمل: "الوضع مستمر بشكل طبيعي، الحياة مستورة في التدفق بشكل منتظم، ولا يوجد هناك عزل، ولكنهم يقولون إنهم سيتخذوا التدابير الكافية"

وحول تجربته مع كرة القدم في إيفرتون قال: "لدي في إيفرتون مغامرة جديدة وتسير بشكل جيد، هناك توازن وتنافسية أكبر من تجربتي السابقة في تشيلسي"

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يذكر أن جميع المسابقات الأوروبية والمحلية في قارة أوروبا قد توقفت بفعل فيروس كورونا، وسط تفشي الفيروس بصورة كبيرة في القارة.