بناءً على طلب أنشيلوتي.. ريال مدريد يحدد أول صفقة دفاعية في الموسم المقبل

"صاحب الـ21 عامًا تطور بشكل كبير هذا الموسم"

استقر ريال مدريد على أولى صفقاته الدفاعية في الموسم الجديد، في ظل معاناة الفريق من غيابات عديدة في الخط الخلفي هذا الموسم، على رأسها إصابات "إيدر ميليتاو ودافيد ألابا".

وواجه النادي الملكي صعوبات كبيرة هذا الموسم في الجانب الدفاعي، لدرجة أنه استعان في بعض الفترات بظهيره الأيمن داني كارباخال ولاعب الوسط أوريلين تشواميني في قلب الدفاع.

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وذكرت صحيفة "آس"، أن إدارة الميرنجي استقرت على استعادة اللاعب الإسباني رافا مارين، المعار إلى ديبورتيفو ألافيس هذا الموسم.

وأوضحت أن "صاحب الـ21 عامًا تطور بشكل كبير هذا الموسم، ما دفع الإدارة الفنية في ريال مدريد للتفكير في استعادته بالموسم المقبل، على أن يتم التواصل معه قريبًا من أجل الانضمام إلى قائمة الفريق في الموسم التحضيري".

وختمت: "مسؤولو النادي الملكي معجبون بالمستوى الذي يقدمه مارين مع ألافيس هذا الموسم، صدر قرار باستعادته بناء على طلب المدير الفني كارلو أنشيلوتي، الذي يرغب في زيادة عدد المدافعين في قائمة الفريق، لتلافي ما حدث في الموسم الجاري (غيابات مهمة بسبب الإصابات)".