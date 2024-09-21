"تحدثت مع اللاعبين لإصلاح الأمر".. أزمة ريال مدريد تزعج أنشيلوتي!

"لهذا السبب أنا سعيد"

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالفوز على إسبانيول (4-1) في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مقابلة صحفية عقب المباراة: "لقد سجلنا هدفًا واحدًا فقط في الشوط الأول هذا الموسم، لقد تحدثت مع اللاعبين عن هذا الأمر، محاولًا إصلاحه".

وأضاف: "بدأنا بشكل جيد منذ البداية، وكذلك بعد هدف إسبانيول الأول (مطلع الشوط الثاني)، كان لدينا الإيقاع والفرص، لذلك أنا سعيد".

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وزاد: "أعتقد أنه كان هناك 3 بطاقات صفراء خطيرة هذا الموسم، علينا أن نعتاد على قرارات الحكام".

وختم: "داني كارباخال تعرض لضربة وهي ليست خطيرة، الشيء الذي يؤلم بيلينجهام هو الكتف، لقد كان قادرًا على اللعب دون مشكلة، دعونا نرى موقفه غدًا، لكني لا أجده مقلقًا".

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بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي خاض مباراة أقل، علمًا بأن إسبانيول يحتل المركز 13 بـ7 نقاط.