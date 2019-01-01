أنشيلوتي يرشح برشلونة للأبطال ويرحب بعرض بيكهام

مباراة ودية بين نابولي وبرشلونة في أمريكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رشح كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا، ورحب بفكرة التدريب في الولايات المتحدة مستقبلاً.

نابولي يلعب الأربعاء ودياً أمام برشلونة في فلوريدا بالولايات المتحدة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

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وقال أنشيلوتي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "برأيي برشلونة مرشح للفوز بدوري الأبطال، يملك ميسي وآخرين كُثر".

وأضاف: "يلعبون على الحد الأقصى، وذلك بالنسبة لي هو الأبطال، التعاقدات التي قاموا بها حسنت الفريق".

وحول الكرة الإيطالية: "نحن متأخرون قليلاً عن الدوري الإسباني والبريميرليج، ولكن هناك حركة، وصول رونالدو كان مهماً"

وأتبع: "برأيي سيكون هناك مستقبل أفضل، الملاعب يتم تجديدها وأعتقد أن سيكون هناك تحسن".

ومزح أنشيلوتي حول التعاقد مع خاميس رودريجيز من ريال مدريد: "لقد هددت أوريليو بسببه، لا، هذا مزاح، نقيم عدة حلول تحدث حولها الرئيس، أنا هنا للحديث عن المباراة".

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ورحب أنشيلوتي بالتدريب في أمريكا: "بيكهام صديق ولاعب سابق معي، الكرة الأمريكية تتطور وربما تكون فكرة جيدة مستقبلاً، الآن أنا في نابولي".

وتحدثت تقارير أمريكية عن ترشيح أنشيلوتي ومدرب ميلان السابق جينارو جاتوزو لتولي تدريب ديفيد بيكهام الأمريكي إنتر ميامي.