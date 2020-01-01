أندية الدوري الإنجليزي تقرر مصير البطولة وترفض فكرة الإلغاء

أندية الدوري الإنجليزي تجتمع وتقرر ضرورة إنهاء البريميرليج وترفض فكرة إلغاء البطولة بشكل قطعي.

كشف ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة أندية الدوري الإنجليزي عن تفاصيل الاجتماع الذي تم بين أندية البطولة، لبحث مصير الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما أوضح في تصريحات صحفية "ديلي ميرور" وأكد خلالها أن كل الأندية أجمعت على ضرورة إنهاء البطولة بشكل سليم.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية اليوم قد أكدت أن الحكومة قد وافقت على عودة البطولات في الفترة المقبلة، في ظل تقليصها للإجراءات المتبعة.

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وقال ريتشارد: "الجميع بين أندية الدوري الإنجليزي يفضل لعب كل المباريات المتبقية بشكل طبيعي لو كان ذلك ممكنًا، بل هناك بعض الفرق تصر على ذلك أكثر من غيرها".

وأضاف: "المحادثات جارية في الوقت الحالي ومنذ أن أصبح فيروس كورونا مشكلة عالمية، تحدثنا مع السلطات كذلك حول الأمر".

وأردف: "لا يوجد الكثير الذي أستطيع الحديث عنه في الوقت الحالي، لكننا للمرة الأولى نناقش إمكانية تقصير عمر البطولة، والجميع يتفق على ضرورة إنهاء المسابقة بشكل طبيعي".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي وفي حاجة لست نقاط فقط لحسم لقب البطولة.