أندية البريميرليج تطلب اللعب بدون جمهور خوفاً من كورونا

القلق يزداد في إنجلترا من فيروس كورونا

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أندية الدوري الإنجليزي قدمت طلباً لخوض مباريات الدوري دون حضور جماهيري خوفاً من فيروس كورونا.

وهناك حالة من القلق في إنجلترا، من تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد انتشاره بشكل كبير في أوروبا.

وستكون هناك بعض المباريات دون حضور جماهيري للأندية الإنجليزية المشاركة في المسابقات الأوروبية، مثل ولفرهامبتون الذي سيلعب أمام أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأووربي.

المزيد من الفرق

وحضر رؤساء الأندية اليوم اجتماعاً في لندن، بحضور ممثلين من الحكومة لمناقشة خطة محاربة كوروبا، وأبدى فيها رؤساء الأندية استعدادهم للعب دون جماهير.

وعقب الاجتماع صدر بيان جاء فيه: "بناء على النصيحة العلمية، من أطباء الحكومة، لا يوجد أي سبب لإلغاء النشاط أو الأحداث الرياضية".

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

وواصل: "سنبقى في حالة تواصل، لضمان الحصول على أحدث وأدق التوجيهات من السلطات الطبية".

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها رابطة البريميرليج، هي منع المصافحة بين اللاعبين قبل المباريات، لتقليل فرص انتشار العدوى.

جدير بالذكر أن رئاسة مجلس وزراء إيطاليا، أعلنت في وقت سابق من اليوم تعطيل كافة المسابقات الرياضية في البلاد لحين إشعار آخر.