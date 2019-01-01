أمرابط: جازفت بإصابتي من أجل النصر

العالمي لم ينجح في التأهل إلى نهائي كأس الملك بالهزيمة أمام الاتحاد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، أنه خاض مواجهة اتحاد جدة مصابًا، موضحًا أنه لم يتمكن من إعطاء 60 من مستواه بسبب ذلك.

العالمي خسر لقاء نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين برباعية مقابل هدفين، في الأشواط الإضافية، ليتأهل العميد إلى نهائي البطولة.

وقال أمرابط، خلال تصريحاته لـ"دوري بلس": "أعاني من إصابة من مباراة الاتفاق، إصابتي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية بمقدار 18 سنتيمتر، وكل المباريات بعد الاتفاق أخوض قبلها تمرين وحيد ليلة المباراة، وجازفت بإصابتي اليوم حتى أساعد الفريق، لذلك لم أقدر على تقديم مستواي المعهود".

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وعن المباراة علق: "من البداية عانينا من الفراغات في الوسط، والاتحاد قدم مباراة كبيرة، والتفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق في مثل هذه المباريات الكبيرة، ونحن أهدرنا عديد الفرص في شوط اللقاء الأول".

وحول تأثر فريقه بهذه الهزيمة وانعكاسها على الدوري، أضاف: "نتيجة سلبية فقط في الكأس، لدينا الوقت الكافي لإعادة ترتيب الأوراق والتجهيز لما تبقى من الموسم".

يذكر أنه من المنتظر أن يجمع نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون، الذي أقصى الهلال بالأمس بهزيمة بخماسية.