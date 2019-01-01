فهد المولد: اللاعبون عرفوا قيمة الاتحاد ولا يقدر أحد على الوقوف أمامنا

العميد إلى النهائي برباعية رائعة في النصر، ليواجه التعاون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، أن فريقه رفقة النصر قدما أمسية كروية ممتعة، مؤكدًا أن فريقه استعاد هيبته ولن يقدر أحد على الوقوف أمامه.

العميد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالتغلب على العالمي برباعية مقابل هدفين، سجل منها المولد هدف وحيد، في نصف النهائي.

وقال المولد، عقب المباراة في تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "الحمد لله على الفوز، مبروك للجمهور الداعم الأول لنا، كانت مباراة جميلة رغم الجو الحار إلا أننا استمتعنا، وتمكنا من تحقيق المهم، أشكر اللاعبين والإدارة ورئيس النادي الذي وقف معنا وقفة صادقة".

وأضاف: "في يناير تغير بعض اللاعبين الذين كانوا يحتاجون وقت للتأقلم فقط، والآن اللاعبون عرفوا قيمة الاتحاد وروحه، وأن ورائهم جمهور لا يرحم أحد".

وعن سبب تغييره خلال شوط اللقاء الثاني، أوضح المهاجم: "كنت أعاني من شد مع بداية الشوط الثاني، وفضلت استكمال المباراة، لكن مع مرور 20 دقيقة، فضل المدرب تغييري حتى يريحني ولا تتفاقم إصابتي، وأشكره على قراره".

المولد اختتم: "الاتحاد ليس نادٍ صغير، ولا يهمنا من نواجه، ومن ما كان لا يقدر أحد على الوقوف أمامنا".

يذكر أنه من المنتظر أن يلاقي الاتحاد في النهائي فريق التعاون، الذي أقصى الهلال بالأمس بهزيمته بخماسية نظيفة.